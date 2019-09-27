Заблокированный проспект Науки: киевляне показали фото и видео километровых пробок

Собственники жилья в одном из столичных ЖК беспрерывно ходят по пешеходному переходу

Фото: Сусіди. Голосіїв/Facebook

Киевляне в социальных сетях активно делятся фотографиями и видео масштабных пробок на проспекте Науки, где в пятницу, 27 сентября, митингуют собственники квартир в одном из столичных ЖК, который так и не был сдан в эксплуатацию.

Фото: Сусіди. Голосіїв/Facebook

Фото: Сусіди. Голосіїв/Facebook Реклама

Как ранее сообщали новости "Сегодня", утром в пятницу митингующие начали беспрерывно ходить по пешеходному переходу на проспекте, чем заблокировали движение транспорта.

По данным сервиса Google Maps, заторы на проспекте по-прежнему достигают нескольких километров.

Отметим, что это уже не первая подобная акция за последний месяц. В начале сентября на проспекте Науки митинговали жители ЖК "Панорамный городок" и "Демиевский квартал", дома которых так и не ввели в эксплуатацию. Тогда они точно так же перекрывали дорогу.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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