В Киеве открылись зоны для пикников в лесу

Там можно развести костер и спрятаться под навесом

В Киеве на территории трех столичных лесопарковых хозяйств обустроили 41 зону для отдыха с необходимым инвентарем – лесной мебелью, сформированным местом для костра и навесом от непогоды, сообщает КГГА.

Локации ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара лесные насаждения.

"Напоминаем киевлянам и гостям города, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством. Так, с 17 апреля действует закон, который, в частности, усиливает административную ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесу. Так, нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой штраф для граждан от 1530 до 4590 грн и на должностных лиц – от 4590 до 15300 грн. Ранее штраф для граждан составлял от 85 до 255 грн, а для должностных лиц – до 850 грн. Поэтому призываю всех сохранять лес, потому 32000 гектаров городских лесов является важной составляющей экологического баланса Киева", – заявил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Посетителей зон отдыха просят соблюдать карантинные правила: отдыхать небольшими группами до 10 человек, надевать защитные маски и использовать антисептики.

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Перечень зон отдыха доступен по ссылке – http://bit.ly/2PQSfvJ. Карта зон отдыха – на сайте "Киевзленстроя" (http://kievzelenbud.com/maps/zony-vidpochynku/).

Напомним, также в городе готовят к открытию пляжи. Отметим, в Украине разрешат открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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