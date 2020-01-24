Выходные в Киеве: куда пойти 25-26 января

Фото: jetsetter.ua

Реклама

В Киеве грядут последние выходные января. Месяц завершается празднованием Китайского Нового года – яркого и необычного праздника. Ему в Киеве будут посвящены гуляния и экскурсии, на которых раскроют все его секреты и особенности. Кроме того, в городе проходят несколько интересных выставок. Сайт "Сегодня" собрал гид до самым интересным мероприятиям на выходных в столице, на некоторые из которых можно будет попасть бесплатно.

Выставка костюмов "Магия кино" (ВДНГ, пр. Академика Глушкова, 1)

На выходных можно сходить в один из павильонов ВДНГ, где сейчас показывают костюмы, созданные для украинских фильмов и сериалов. В частности, здесь можно полюбоваться нарядами героев из фильмов "Захар Беркут", "Віддана" и телесериала "Крепостная".

Выставка работает с 12:00 до 20:00 до 13 февраля. Билеты – 90-390 грн.

Интеграция времени (Галерея искусств "Лавра", Белый зал, улица Лаврская, 7)

В субботу, 25 января, в галерее объединятся искусство новых медиа, вечера электронной музыки и нетворкинг за бокалом ароматного глинтвейна. Представленная выставка имеет целью исследовать ощущение времени и средства с помощью которых можно объединить время в общую картину жизни. На выставке будут представлены медиа арт инсталляции, проекции, диджтал скульптуры и другие виды искусства новых медиа.

В программе мероприятий 25 января:

18.00 – кураторская экскурсия

19.00 – VR перформанс от Таи Кабаевой

20.00 – Basar Under – live [TR]

До 22.30 – неформальное общение

Вход на один день – 100 грн.

Экскурсия "Год Белой мыши. Символы радости благополучия" (музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15-17)

В этом музее есть зал исскуства Китая, в котором в субботу, 25 января, вас встретит китаистка Марта Логвин и расскажет много интересного об этом восточном празднике весны. В частности – об особенных и самых интересных традициях празднования в Поднебесной.

Начало в 16:00. Стоимость участия в экскурсии – 45 грн, также нужно будет оплатить билет в музей: от 25 до 90 грн.

Реконструкция боя за "Арсенал" (Арсенальная площадь)

В Киеве в субботу, 25 января, пройдет уже традиционная реконструкция боя за "Арсенал", который в январе 1918 года прошел на улицах в центре столицы между войсками УНР и силами большевиков.

"Бой за завод "Арсенал" в 1918 году был одним из ключевых для победы войск УНР над оккупантом. В мероприятии примут участие реконструкторы в аутентичной военной форме, а "воевать" будут пушками, винтовками и пулеметами тех времен. Во время боя будут использоваться холостые патроны", – рассказали организаторы.

Начало боя – в 16:00. Вход свободный.

Выставка "Кобальт Синий. Акварель" ( Музей книги и книгопечатания Украины, Лаврская, 9, корпус 9)

В музее сейчас показывают работы 50 современных художников-акварелистов из Украины и Европы – как именитые мастеры, так и молодые новички. В экспозиции – натюрморты, портреты и пейзажи.

Время работы выставки – с 10:00 до 17:00. Вход бесплатный.

Кроме того, в Киеве открыли выставку артефактов, которые были обнаружены вместе с легендарной золотой пекторалью скифов (нагрудным украшением 4 в.до н.э., найденном во время раскопок в 1971 году). Выставка посвящена столетию института археологии, который и занимался поиском "невывозной реликвии".

Напомним, несмотря на то что зима в этом году не радует киевлян снегом, без зимних развлечений город не остался: в столице к праздникам открылись катки на свежем воздухе. Покататься в свете гирлянд под приятную музыку можно и в условиях нашей рекордно теплой зимы: специальный лед не боится плюсовой температуры. А при наличии собственных коньков на некоторые катки пускают бесплатно. Сайт "Сегодня" собрал гид по праздничным каткам в столице и выяснил, во сколько обойдется там покататься.

Тем временем Кабмин определился, когда у нас будут выходные в 2020 году. Подробности – в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама