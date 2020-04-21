Сила Украины

Независимость страны держится на сильных государственных институциях и на большом прозрачном бизнесе – он задает тренды и создает имидж успешной страны за рубежом. МХП поддерживает социально-экономическую и продовольственную безопасность страны.
Агрохолдинг МХП, в который входят такие торговые марки, как "Наша Ряба", "Бащинський", "Секрети Шефа" и "Легко", является примером быстроразвивающегося бизнеса в Украине, который активно использует современные технологии и применяет их для обеспечения потребителей высококачественной продукцией как для внутреннего рынка, так и за ее пределами. Продукция МХП знаменита за границей, так как ее экспортируют в 80+ стран по всему миру и является крупнейшим украинским поставщиком мяса птицы на экспорт.
МХП является одним из крупнейших работодателей Украины. Холдинг объединяет свыше 40 предприятий, расположенных в 16 регионах Украины, и обеспечивает работой более 28 тысяч человек.
В настоящее время холдинг МХП меняется – из сырьевой компании превращается в кулинарную. Это не просто освоение нового направления. Стремясь соответствовать новым запросам потребителей, компания меняет саму философию своего бизнеса. В МХП считают, что в центре внимания современного бизнеса должен находиться Человек. Потребитель, сотрудник, партнер – каждый, кто так или иначе связан с компанией и с ее продукцией.