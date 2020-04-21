Сила Украины

МХП является одним из крупнейших работодателей Украины. Холдинг объединяет свыше 40 предприятий, расположенных в 16 регионах Украины, и обеспечивает работой более 28 тысяч человек.



В настоящее время холдинг МХП меняется – из сырьевой компании превращается в кулинарную. Это не просто освоение нового направления. Стремясь соответствовать новым запросам потребителей, компания меняет саму философию своего бизнеса. В МХП считают, что в центре внимания современного бизнеса должен находиться Человек. Потребитель, сотрудник, партнер – каждый, кто так или иначе связан с компанией и с ее продукцией.

