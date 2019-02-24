400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии
Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза
Два украинских пловца завоевали медали на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, проходивших в Бельгии.
На 400 метрах вольным стилем победу праздновал Михаил Романчук, лидировавший по ходу всей дистанции. Его время - 3:49.05. Еще один украинец в этой дисциплине, Сергей Фролов, стал третьим, хотя незадолго до финиша шел вторым.
Как мы сообщали ранее, олимпийская чемпионка по плаванию в 24 года перенесла операцию на сердце.
Также чемпион по фридайвингу показал, как задерживать дыхание на несколько минут.
Александр Бубенчиков говорит, что в Украине не очень много мест для занятия этим видом спорта, но когда ныряешь – то попадаешь как-будто в другой мир. "Когда ты ныряешь на глубину, то оказываешься в каком-то подводном космосе, где ты в состоянии невесомости, имеешь полную свободу движений и ощущаешь себя абсолютно свободным", – говорит Бубенчиков.
Также ранее сообщалось, что чемпионка Европы по плаванию из Голландии попалась на допинге. Кира Туссен сдала положительный допинг-тест на мировом первенстве
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