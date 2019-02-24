400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2fd/610/5c72fd61065b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2fd/610/5c72fd61065b0.jpg 2019-02-24T22:25:00+02:00 Видео Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Два украинских пловца завоевали медали на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, проходивших в Бельгии.

На 400 метрах вольным стилем победу праздновал Михаил Романчук, лидировавший по ходу всей дистанции. Его время - 3:49.05. Еще один украинец в этой дисциплине, Сергей Фролов, стал третьим, хотя незадолго до финиша шел вторым.

Как мы сообщали ранее, олимпийская чемпионка по плаванию в 24 года перенесла операцию на сердце.

Также чемпион по фридайвингу показал, как задерживать дыхание на несколько минут.

Александр Бубенчиков говорит, что в Украине не очень много мест для занятия этим видом спорта, но когда ныряешь – то попадаешь как-будто в другой мир. "Когда ты ныряешь на глубину, то оказываешься в каком-то подводном космосе, где ты в состоянии невесомости, имеешь полную свободу движений и ощущаешь себя абсолютно свободным", – говорит Бубенчиков.

Также ранее сообщалось, что чемпионка Европы по плаванию из Голландии попалась на допинге. Кира Туссен сдала положительный допинг-тест на мировом первенстве

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