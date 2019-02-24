Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мультимедиа Больше  Видео

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Сегодня, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2fd/610/5c72fd61065b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2fd/610/5c72fd61065b0.jpg Видео Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Два украинских пловца завоевали медали на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, проходивших в Бельгии.

На 400 метрах вольным стилем победу праздновал Михаил Романчук, лидировавший по ходу всей дистанции. Его время - 3:49.05. Еще один украинец в этой дисциплине, Сергей Фролов, стал третьим, хотя незадолго до финиша шел вторым.  

Как мы сообщали ранее, олимпийская чемпионка по плаванию в 24 года перенесла операцию на сердце

Также чемпион по фридайвингу показал, как задерживать дыхание на несколько минут.

Александр Бубенчиков говорит, что в Украине не очень много мест для занятия этим видом спорта, но когда ныряешь – то попадаешь как-будто в другой мир. "Когда ты ныряешь на глубину, то оказываешься в каком-то подводном космосе, где ты в состоянии невесомости, имеешь полную свободу движений и ощущаешь себя абсолютно свободным", – говорит Бубенчиков.

Также ранее сообщалось, что чемпионка Европы по плаванию из Голландии попалась на допинге. Кира Туссен сдала положительный допинг-тест на мировом первенстве

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег плавание, Михаил Романчук, Сергей Фролов

Вы сейчас просматриваете новость " 400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии". Другие Видео смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Сегодня | Спорт

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16-летнюю российскую пловчиху зарезали на улице

24 декабря 2018, 21:26

Подозреваемый на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений

Пятикратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в 23 года

19 декабря 2018, 21:16

Мисси Франклин испытывала проблемы со здоровьем

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Записка пациенту от медсестры об операции повеселила сеть

Умер известный советский певец и актер (фото)
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Сегодня, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Сегодня, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Что станет с организмом, если бросить курить

5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти