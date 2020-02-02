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Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали "героев" парковки (фото)

2 февраля, 08:07

В столице объявили «войну» водителям-«героям» парковки

В столице пару неправильно припаркованных автомобилей вызвали гнев у киевлян и владельцы транспортных средств будут неприятно удивлены увидеть свои машины.

Как сообщает "Киев Оперативный", один водитель так припарковался возле Лавры, что полностью перекрыл и без того узкий тротуар. Один из прохожих решил отомстить.

"Напротив "Мистецкого арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить ее. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало. С учетом текущих реалий массовой эвакуации автомобилей за неправильную парковку, ведь можно было вызвать полицию... Или нет?" – говорится в сообщении.

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Кроме того, на Драгоманова неправильно припаркованный автомобиль забросали мусором.

"Война с "героями" парковки продолжается. В этот раз на улице Драгоманова", – говорится в подписи к фото на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве вырастут штрафы за неправильную парковку, а автомобили будут отвозить на штраф-площадку. Большинство водителей-нарушителей – киевляне, на втором месте – автовладельцы с пропиской в ​​Киевской области, на третьем – с донецкими номерами.

Ранее мы также писали, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

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Киев парковка автомобили герой парковки

Источник: Сегодня

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