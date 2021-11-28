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"Как бомба взорвалась". Новые подробности масштабного взрыва в Новой Одессе (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 ноября, 09:20
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Спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва в многоэтажке – удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме

Мощный взрыв в пятиэтажке в Новой Одессе – в Николаевской области. Разрушены четыре квартиры. Из завалов уже извлекли тело пожилой женщины, в ее квартире рванул бытовой газ. Еще один мужчина – умер сразу после взрыва – от сердечного приступа.

Сколько людей ищут под завалами и где же ночевать тем, кто потерял жилье? Узнала корреспондент "Сегодня" Анжела Слободян.

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"Такова волна. Как бомба взорвалась. Самолет упал. Такое впечатление. Очень страшно. А вышли – практически полдома нет", – говорит жительница дома Ирина Тимофеева.

Рвануло на пятом этаже. Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.

"Предварительная причина – взрыв газо-воздушной смеси на 5 этаже, в квартире", – говорит заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Михаил Гриб.

Вот – из завалов именно этой квартиры достают тело погибшей женщины. 84-летняя пенсионерка жила здесь со своим мужем. Предполагают, что забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А на этот раз был роковым. Светлана как раз выходила из дома, когда взорвалось. В спину полетели обломки!

"Я просто пробежала метров 10, чтобы меня не задело. Я понимаю, что родители там находятся. Квартира пострадала, вы понимаете, что это такое? Это просто капец", – рассказывает жительница дома Светалана.

"Лестничные марши рухнули так, что я просто не мог к родителям пролезть. Позвонили в МЧС. И уже потом спасшие родителей достали", – добавляет житель дома Олег Колос.

Их и еще одну женщину госпитализировали. После взрыва умер еще пожилой мужчина – в соседнем подъезде. У него – сердечный приступ. Предполагают, из-за стресса. Ему вызвали скорую помощь, однако зарядить медики уже не смогли.

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Спасатели в дальнейшем разбирают завалы. Обустроили оперативный штаб. Ищут людей среди обломков дома.

Как жителям дома попасть в свои квартиры

Пока продолжаются поисковые работы, жильцы дома не смогут попасть в свои дома. Ни вещей забрать, ни документов. Где приютить людей, решают местные чиновники.

По меньшей мере, 50 человек потеряли дома. Им привезли еду и горячий чай. А еще – одежду. Люди выбежали, кто в чем был.

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"Пока расселяют по общежитиям. Вещи можно забрать, как разрешит комиссия. В первый подъезд полностью никто не зайдет. Второй и третий – после разбора завалов", – говорит глава ОСМД Валерий Табакар.

Большинство жителей разрушенного дома будут ночевать у родных и знакомых. Остальные до сих пор здесь – у руин. Ждут хорошие новости. Судьба по крайней мере двух человек до сих пор неизвестна.

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