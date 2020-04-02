Открытие рынка земли: почему окно возможностей шире сопутствующих рисков

Принятие земельного закона – знаковое событие для Украины. Это – одно из самых сильных, принципиальных и неоднозначных решений за годы Независимости. Оно, несомненно, окажет влияние на политическое и экономическое развитие государства.

Сразу скажу, что голосовал ЗА. Убежден: окно новых возможностей для страны значительно масштабней сопутствующих рисков, которые может занести туда сквозняком.

В вопросе рынка земли следует сразу отсечь манипуляции и фейки, которыми наводнили общество "идейные борцы". Финальный вариант закона исключает вероятность скупки украинской земли международными латифундистами и существенно ограничивает такие возможности для внутренних представителей этого "семейства". Не стоит также переоценивать возможности "аннексии" территорий после открытия земельного оборота или погашения госдолгов за счет украинских черноземов. Ряд ключевых тезисов земельного закона позволяют мне так утверждать. Среди них следующие:

До 2024 года покупать землю смогут только физические лица – граждане Украины. Исходя из этого, у нас достаточно времени для подготовки к следующему этапу реформы, в который вступят уже юридические лица.

Сельскохозяйственные земли государственной и коммунальной собственности продаваться не будут. Таким образом 11 млн гектаров останутся в собственности украинского народа.

Первые два года концентрация земли в одних руках будет ограничена 100 гектарами. Этот временной отрезок позволит украинской экономике гарантированно восстановиться после пандемии и отработать дальнейшие этапы реформы.

Расчет за покупку участков будет проходить в безналичной форме. Их цена не может быть ниже нормативной денежной оценки. Данная норма ограничивает коррупционные схемы и риски продаж за бесценок.

Банки смогут быть владельцами земельных участков только в рамках взыскания залога. Поэтому они не станут заметными игроками. Иностранцы же получат допуск к рынку, только получив согласие украинского народа на общенациональном референдуме. Интуиция подсказывает, что в ближайшие годы это маловероятно.

По сути, в Украине на первом этапе стартует "демоверсия" рынка земли, защищенная от ключевых рисков. Но при этом она создаст значительные возможности для государства и граждан. Которые могут нас приблизить к цивилизованной европейской экономике и возможностям использовать в конкурентной борьбе свое уникальное национальное преимущество. Рынок земли будет способствовать и возрождению на территории сельских громад школ, ФАП, детских садиков и другой социальной инфраструктуры…

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Среди знаковых индикаторов реформы – усиление мелких и средних производителей. Поскольку определенное преимущество закон предусматривает именно для граждан, владеющих земельными участками или обрабатывающих их длительное время. Среди них – все собственники паев, которые десятилетиями сдавали свои участки в аренду, не имея другой альтернативы. Теперь они получат вариативность в использовании своего стратегического актива.

Не проиграют и опытные арендаторы, которые смогут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков без земельных торгов.

Открытие рынка земли при грамотном подходе обеспечит национальному агросектору, а значит и государству, канал доступа к инвестициям, новому качеству технологий и инфраструктуры. Частная собственность – единственный реальный мотиватор для инвестора. И локального, и стратегического. Возможность купить землю станет шагом к реализации как масштабных инвестиций в области орошения, логистики и транспорта, так – и небольших проектов по переработке или хранению. То есть – ко всему, что повышает нашу достаточно низкую рыночную конкурентность.

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Не секрет, что украинский агросектор – критически недофинансирован на уровне региональных конкурентов – Польши, Словакии, Венгрии... Поэтому мы довольствуемся преимущественно сырьевыми нишами на рынках Евросоюза, стран Ближнего Востока, бывшего СССР и Африки. И – проигрываем конкурентную борьбу в маржинальных секторах. В результате страна теряет доходы, отрасль – рабочие места, а громады и их жители – социальный оптимизм.

Стратегические инвестиции способны качественно изменить ситуацию в стране. Открытие рынка земли – колоссальный стимул в развитии индивидуальных и фермерских хозяйств. Именно они должны стать основой занятости и развития на территории громад.

Не каждый фермер решится, не имея закрепленной собственности на землю, инвестировать нескольку десятков тысяч долларов, к примеру, в производство голубики или крафтовых сыров. Получив же такое право, он станет более мобильным в принятии стратегических для себя и громады бизнес-решений. Особенно – сопоставляя доходность новых и традиционных бизнес-секторов. К примеру, цена на готовую к экспорту из Украины голубику – 4-8 тысяч евро за тонну. А кукурузы – около 150 евро.

Рассматриваю старт рынка земли и как катализатор трансформации украинского общества. В сторону от патернализма, с его ожиданием милостей от природы, политбюро или доброго царя. Гражданам нужны новые точки опоры и альтернативные "разъемы" к источникам жизненной энергии. Ими может стать идея развития бизнеса на своей земле. Этот фактор, я верю, ускорит формирование в Украине среднего класса, с его ставкой на права, свободы и экономическую независимость.

…Мне в своей жизни приходилось принимать радикальные решения в условиях, когда казалось, что благоразумней оставить все, как есть. Но в длительной перспективе ставка на изменения обеспечивала успех. Знаю точно, решение ничего не делать – неоптимальное. И в вопросе открытия рынка земли, в том числе. Мораторий на продажу земли нужно было отменить. Убрать этот камень, закрывающий государство от инвестиций и прогресса. Дать Украине новые возможности для роста. И правильно их использовать.

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