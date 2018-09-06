Дети войны

Согласно данным ООН, сегодня 600 000 жителей Донбасса живут на территориях, где ведутся боевые действия и есть постоянная угроза взрывов.

Вот такая ужасная статистика. Более полумиллиона мирных жителей, среди которых дети и старики!

Больше всего я хочу, чтобы закончилась война. Еще – чтобы о том, что творится на Донбассе, знали! Знали жители Киева и Днепра, Ровно и Львова. Знали в Европе и Америке. Знали правду.

"За эти четыре года я настолько привыкла ко всему, что я уже не представляю, как может быть, чтобы не было войны! Как можно не думать: успеешь ты добежать домой во время обстрела или нет. Как может быть, чтобы не было блокпоста. Как мы раньше так жили, что не нужно было проходить блокпост, чтобы попасть к бабушке. Теперь все по-другому. Дом, в котором мы жили до войны, сгорел. Туда попал снаряд".

Скажите, можно ли представить, что это говорит пятнадцатилетняя девочка с Донбасса в 2018 году?!

Карина говорит так, как есть. У нее и всех детей Донбасса жизнь разделилась на "до и после". Карина из Марьинки. До войны это был пригород, почти часть Донецка. Сейчас там не прекращаются обстрелы.

"Смотришь на других детей, которые живут в спокойных городах, они другие. А мы… мы, наверное, раньше повзрослели".

Об этом пытаются не говорить, но на востоке Украины растет поколение детей, которые уже плохо помнят, что такое жизнь без войны. Которые своими глазами видели боевые действия. Которые знают, как спасаться при обстрелах, но не уверены, успеют ли вовремя добежать до укрытия.

Карина была тяжело ранена в грудь, у нее ушиб и контузия. Последствия – ожоги и сильнейшие боли. Девочка прошла курс реабилитации в санатории "Куяльник" по программе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Война рано делает взрослыми. Двенадцатилетний Даниил из Ясиноватой тоже участник проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

"Мы боимся за свою жизнь, и мы не знаем, что будет в следующую минуту. Либо умрем, либо будем жить. Каждое утро мы боимся вставать. Но больше всего мы боимся не за себя, а за маму и папу, за близких".

Это тяжело читать. А как детям с таким жить?

Пятый год идет война. Все это время Гуманитарный штаб помогает детям Донбасса с лечением, обеспечивает медикаментами, помогает провести операции и пройти реабилитацию физическую и психологическую. Все четыре года регулярно доставляет мирным жителям продуктовые наборы. А дети, родившиеся во время войны, уже успели вырасти на них.

Эти самые наборы выживания до сих пор жизненно необходимы жителям "красных" зон. Таким семьям, как у Марины Литвиновой. В прифронтовое Новотроицкое она с тремя маленькими детьми переехала с неподконтрольной территории. Но далеко от войны так и не убежали. С начала боевых действий в Новотроицком разрушено свыше двухсот домов, и обстрелы здесь не прекращается. О жизни старший из ребят, третьеклассник Максим, говорит так:

"Когда на улице взрывы, самое безопасное место в классе – на полу, под партой, как можно дальше от окна".

Семья переселенцев живет на социальные пособия, и без продуктов от Штаба мама совсем не смогла бы вытянуть детей. Только в Новотроицком продуктовые наборы регулярно получают около двух тысяч человек.

Вот такое оно – современное детство.