Раньше повзрослели: как уже четыре года живут дети на Донбассе

Четыре года на Донбассе не стихают боевые действия, вооруженный конфликт то слегка затухает, то возобновляется с новой силой. И несмотря на непрекращающийся ужас, там рождаются и растут дети. Как стебельки цветов, пробивающиеся сквозь бетон и асфальт, донбасские дети так же стремятся дотянуться к солнцу, олицетворяющему мир.

Новому поколению детей, которые родились в условиях вооруженного конфликта, уже четыре года. Они не знают, как это – жить, когда не стреляют и не взрывают. Они своими глазами видели это. Многие из них могут рассказать, как вести себя, если "бабахает" слишком близко, различают запуск "Града" и вылеты мин. Кто-то провел первые дни и месяцы своей жизни в укрытии, а кто-то из них даже родился в подвале роддома, где укрывались пациенты и персонал в дни самых жестких обострений. Их первой пищей было не молоко матери, получившей стресс и потерявшей возможность кормить дитя, а смеси из набора выживания Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В следующие годы они также получали продукты от Штаба и выросли на них, не зная, что гуманитарная помощь стала не столько помощью, сколько средством выживания для них и их родителей.

Повзрослели

У детей постарше из памяти постепенно стираются воспоминания о мирной жизни.

"За эти четыре года я настолько привыкла ко всему, что уже не представляю, как может быть, чтобы не было войны… Как можно не думать: успеешь ты добежать домой во время обстрела или нет? Как может быть, чтобы не было блокпоста? Как мы раньше так жили, что не нужно было проходить блокпост, чтобы попасть к бабушке? Теперь все по-другому. Дом, в котором мы жили до войны, сгорел. Туда попал снаряд", – с ужасающей будничностью рассказывает 15-летняя Карина Семенченко из прифронтовой Марьинки. – Смотришь на других детей, которые живут в спокойных городах, они другие. А мы… мы, наверное, раньше повзрослели".

В апреле прошлого года при обстреле города Карина и ее папа были ранены, снаряд разорвался во дворе их дома. В этом году на глазах у девочки во время обстрела погиб ее родной дядя. Стресс, контузия, ушибы грудной клетки, постоянные головные боли надолго стали спутниками Карины. Благодаря проекту Штаба Рината Ахметова она прошла реабилитацию в одесском санатории "Куяльник", и боли утихли, а душевная рана понемногу начала затягиваться.

Сердце

Жители села Очеретино в Ясиноватском районе, Наталья Карнаушенко и ее дети, готовятся к новому учебному году, прислушиваясь к звукам со стороны Авдеевской промзоны. Почти каждый день там слышны взрывы, и Наталья, как и в прошлые годы, со страхом думает о том, как ее старшие дети будут ходить в школу. Год назад она просто не пускала сына и дочь на занятия, если взрывы слышались близко и надо было бежать в укрытие. А два года назад чуть не погибла сама: в одну из ночных рабочих смен снаряд разорвался возле здания. Осколки от окон градом посыпались на женщину и ее коллег. После пережитого ужаса Наталья стала бояться за детей сильнее прежнего. Сейчас она в отпуске по уходу за маленьким сыном – полтора года назад Наталья родила третьего ребенка. Денег у семьи на все не хватает, даже на продукты. Ей, как и тысячам других жителей прифронтовой зоны, помогает Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

"Хорошо, что есть такие люди, как Ринат Ахметов, что он так помогает. Я думаю, у него большое сердце", – говорит многодетная мама Наталья.

Она отмечает, что продуктовые наборы не только помогают выжить во время войны, но и сохранить здоровье детей, чтобы во взрослой жизни у них не было болезней, связанных с плохим питанием в детстве.

Первого сентября тысячи детей Донбасса пойдут в школу. Одни – на мирной территории, другие – там, где звучит оружие. Объявленное "школьное перемирие" между сторонами вооруженного конфликта не сильно успокаивает школьников и их родителей – уж сколько было таких "перемирий", не продлившихся и недели… Но дети продолжают тянуться к солнцу, даже на войне.