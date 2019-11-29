Что делали ведьмы на новогодней елке?

Фото Анны Семеновой

Новогодняя&Рождественская елка – традиционно считается "немецкой забавой". И на первый взгляд это чистая правда.

Праздничная елка по национальности – немка, по вероисповеданию – протестантка, по духу – тайная язычница.

Нынче по Интернету кочует бередящая душу страшилка. Мол, еще кельтские друиды в канун празднования их нового года вешали на колких ветвях первые "елочные игрушки" – в виде "гирлянд" из внутренностей людей и животных, "шариков" из их черепов. (Хоть никаких подтверждений сей душераздирающей истории нет).

Известно одно: дальние предки нашей праздничной елочки еще застали древнейший культ деревьев, на ветвях которых горели огни свечей. В период зимнего солнцестояния люди разжигали огонь, чтобы помочь солнцу победить тьму!

Вторыми, но равными по значимости украшениями были всевозможные плоды и цветы – символ благосостояния, благополучия, изобилия, будущего весеннего цветения и осеннего урожая.

С тех самый пор в нашем праздничном дереве таится тройное волшебство.

Само древо – сила природы.

Плоды и цветы – символ даров природы, в диапазоне от плодов до здоровья и женской красоты.

Свечи – сила солнца.

Собственно, по этой причине огни свечей на ветвях долгое время оставались главным украшением рождественской ели, а большинство елочных игрушек были съедобными – те самые земные плоды, яблоки, мандарины, орехи, а также конфеты и пряники.

И хоть спору нет, однажды язычница-елочка прикинулась порядочной девочкой и с благословления Мартина Лютера стала христианским символом, оказавшись на столах его прихожан… Но все это германская история елки!

А культ деревьев существовал в разных странах.

И Украина – отнюдь не исключение из данного правила!

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Эта игрушечная ведьма Бефана прилетела ко мне из Италии. На зимние святки Бефана разносит в мешке подарки итальянским детям. Она же контролирует прядение – ведь все нити судьбы сплетаются в это время на год вперед! Фото Анны Семеновой

Пять лет назад в своем фантастическом приключенческом романе "Киевские ведьмы. Ледяная царевна" я описала, как героиня украшает волшебную елку игрушечными ведьмочками – вешает на ветки фигурки злой ведьмы зимних святок Перхты из Чехии и доброй итальянской ведьмы Бефаны, которая разносит детям подарки в мешке, как наш Дед Мороз.

Пять лет назад я даже не подозревала насколько верным окажется мое описание!

Теперь на своих экскурсиях о мистике Киева я часто задаю "гулятелям" вопрос: "Все знают, что ведьмы собирались на киевских Лысых горах… А где еще, согласно нашим легендам, проходили шабаши украинских ведьм?".

Варианты ответов озвучивали самые разные: на кладбище, в лесу, в ночном клубе.

Правильный ответ не угадал покуда никто:

"Украинские ведьмы собирались на елке или сосне"

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Тут следует уяснить несколько правил.

Во-первых, Новый год 1 января – далеко не единственный волшебный праздник в году и не единственный праздник новолетия.

Во-вторых, изначально Новый год, Рождество были привязаны к зимнему солнцестоянию и предшествующему ему самому темному периоду года, хорошо известному за рубежом как "адвент". Отсюда и свечи на новогодней елке, и культ огненных святых декабря, включая шведскую святую Лючию в короне из горящих свечей. Весь этот огонь призван бороться с почти тотальной тьмой адвента, помогать будущей победе солнца – 21-22 декабря, когда после решающей схватки на небе день наконец начнет по чуть-чуть прибавляться.

Именно солнцестояние, как говорит моя героиня из "Ледяной царевны" – прапрабабушка всех зимних праздников и новогодних чудес.

Но существует не только зимнее солнцестояние, но и летнее.

В Украине этот праздник – Ивана Купала – сместился на более поздний период, стал не столько песней солнцу, сколько праздником расцвета природы и нового урожая. Но солнечный культ тоже остался.

В первую очередь Купала у нас ассоциируется с кострами, но это скорее киношный штамп. Ибо главная героиня украинского купальского празднования – это волшебное дерево Мареночка.

И зачастую это дерево, как и знакомая нам рождественская ель, украшено знакомыми нам горящими восковыми свечами, цветами и вкусностями.

В роли Маренки у нас выступали дуб, черноклен, березка, позже вишня или черешня, чертополох. Но иногда у украинцев и белорусов подобным купальским деревом была ель, что заставляет нас совсем по-иному взглянуть на истоки (нашей!) новогодней елки или сосны.

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Интересно, что зеленая Мареночка (дерево или ветка в женской одежде) – именно украинский купальский символ. "У других народов такого дерева нет, нет его и у белорусов (именем праздника Купала или Купанлнца у них назывался костер)" (Соколова).

Девушки одевали древо-Мареночку, носили ее как знамя над головой, пировали у ее подножия.

И чтобы представить себе это самое дерево проще процитировать Пушкина:

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём, и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

По верованиям украинцев чаще всего русалки качались на ветвях как на качелях, бегали во ржи. Они приходили в мир с первой весенней зеленью, с цветением ржи, и уходили с окончанием вегетации – роста растений.

Таким образом, Купальское дерево Марена – это, по сути, древо, на ветвях которого качаются русалки, эдакие зеленые феечки, способные исполнить твое любовное желание, например, приворожить к тебе парня в обмен на веночек цветов. (Теперь понятно, почему ветки Мареночки увивали цветами?).

А само по себе древо-Маренка – очередной талисман преумножения любого блага (красоты, любви, плодородия, богатства, счастья). Поставишь его, украсишь – и все у тебя пойдет в рост!

Ведь Купала – время, когда все травы, кусты и деревья становятся волшебными, понимают человеческую речь, могут исполнить людские желания и сделать обычного человека ведьмой или колдуном.

Потому и не удивительно, что порой на Ивана Купалу ведьмы украинского Полесья могли слетаться "шабашить" отнюдь не на Лысую гору… а на некое заветное дерево, садились на его ветви (прямо как русалки) и пировали там. Причем, порой этим деревом и вправду был "дуб зеленый", а порой "хвоя" – ель или сосна.

"В ночь на Ивана Купала ведьмы слетаются все вместе на самое высокое в своей округе дерево и там празднуют, танцуют, дерутся или веселятся, распределяют, кому какие жертвы предназначаются", – пишет Виноградова и приводит много свидетельств из Житомирской и Киевской области:

" Злеталися [ведьмы] на… сосны, злиталися и там дрались между собой [на Ивана Купалу]. (с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. В. В. Лукашина отКрасенец Ольги Федоровны, 1928 г. р.)"

"На Ивана Купайло, на ровах три сосне стояло, и на тые сосны на Ивана Купайло уеи вэдьмы прилетали. (с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г, зап. О. В Санникова от Корж Ольги Никитичны, 1919 г. р.)"

Подобные ведьмы, качающиеся на ветвях как русалки, уже почти неотделимы от них. Они "зеленые волшебницы". Или обычные женщины, способные использовать силы волшебного праздничного дерева в магических целях?

Русалкой ("зеленой волшебницей"!) порой именуется и само деревце Мареночка, главный персонаж праздника, который на Купалу превращается в Древо Желаний. Это дерево способно подарить девушкам любовь (достаточно повесить на ветку цветы в подарок русалочке) или богатство (для этого в финале праздника Мареночку растаскивали на кусочки – и каждый кусочек, принесенный в дом, становился талисманом преумножения счастья – маленькой волшебной палочкой).

Все это волшебство Дерева летнего солнцестояния перешло и к древу солнцестояния зимнего, известного нам как Новогодняя елка. (К слову, в Украине считали, что на зимние святки под снегом тоже можно найти магические растения, например, траву нечуй-витер). Отсюда и склонность украшать "Зеленую волшебницу" вкусностями – для преумножения богатства, искусственными цветами – для расцвета природы и женской красоты, свечами – символом солнечной энергии.

Ель, которая, вопреки зимней смерти, остается вечно зеленой – символ неумирающей природы, все той же Мареночки.

Ель или сосну, украшенную горящими свечами и яствами, наряжали в Киеве еще в XIX веке и на старый-престарый новый год 1 сентября – задолго до того, как к нам пришла немецкая елка.

Ель или сосну в соседней Беларуси наряжали и на Масленицу – на самый древний Новый год в первых числах марта.

И сейчас, когда праздничная ель давно не связана в нашем сознании ни с Мартином Лютером, ни с протестантами, ни с христианством, ни с немцами… можно вспомнить, какое волшебство видели в Древе солнцестояния и новолетия наши предки.

И смело просить у "зеленых феечек" с елки процветания, счастья, богатства и, конечно, – любви.

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