Лада Лузина писательница

Если баба хорошенько не погуляет на Масленицу – в семье не будет богатства!

Если баба хорошенько не погуляет на Масленицу – в семье не будет богатства! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/01f/4b7/5c801f4b7d555.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/01f/4b7/5c801f4b7d555.jpg 2019-03-07T08:18:00+02:00 Лада Лузина

Люблю такие случайные совпадения…

В этом году Женский день 8 марта выпал на Масленицу, которую ряд украинских этнографов прямо называют женской неделей.

Да еще и на Пятницу – женский день!

Может, хоть теперь наши реформаторы праздничного календаря вспомнят, что, помимо нелюбимого ими 8 марта, в Украине издавна существовали свои (!) женские дни?

Что вы знаете о нашей Масленице? Как ее празднуют? Что нужно делать?

"Пекут блины, обряжают, возят по селу и сжигают соломенную куклу Марену – олицетворение зимы", – ответит большинство.

И большинство ошибется. И то, и другое прежде всего приметы русской Масленой недели.

Как же выглядит украинская? В чем отличие?

Если задаться подобной целью, сесть и тщательно отделить сугубо украинские масленые традиции от всех остальных – итог будет весьма любопытным. Ибо окажется, что главное отличие украинской Масленой в том, что это прежде всего женский праздник! И не один день, а целая женская неделя Колодия, где на каждый день – есть отдельный праздничек в празднике, и отдельный обряд.

На украинскую Масленицу – не делали соломенную куклу и не носили ее по селу.

Зато "в окремих місцевостях Поділля Масляну зображала огрядна заміжня жінка, що її зі сміхом і жартами возили на санчатах селом сусідки" (Курочкин).

В Украине не было торжественного сожжения соломенного чучела… зато в конце праздника сжигали бревно-колодий.

Сам же Колодий, Колодка – в Украине такой же синоним Масленой недели, как и "Масниця", "Сиропуст" и "Сиропусний тиждень".

Ой сігодня не неділя,

ой сігодня Колодія.

А сігодня Колодка,

бо горілка солодка.

Суть обряда Колодия №1 в символическом наказании людей, не вступивших в брак за истекший мясопуст (зимний свадебник – от Крещения до Великого поста), и о нем я уже писала не раз.

Парням и девушкам привязывали к ноге или руке небольшую палочку-колодку. В одних областях Украины "волочили колодку" в понедельник Масленой, в других – в воскресенье или первые три дня недели. Снимать колодия самостоятельно запрещалось, потому всем безбрачным следовало заранее запасаться откупными и магарычом.

Но в первую очередь Колодий интересен нам как праздник подчеркнуто украинский – сценарий его был известен преимущественно в нашей стране.

Во-вторых, сам обряд показательного наказания незамужних и неженатых людей существовал у разных народов, но только у нас, в Украине, носил ярко выраженный матриархальный характер – и "законодавцями колодок" были исключительно женщины.

И здесь – в-третьих! – сразу просматривается важное отличие сценария Колодия от подобных обрядов в той же Польше, где публичной "порке" (иногда в самом прямом смысле слова!), осмеянию и издевательствам подвергались прежде всего девушки, молодые вдовы, старые девы.

Так, в 1642 году торговка Ре¬гина Голка из Жешова написала официальную жалобу и подробно поведала о своих страданиях на Масленицу – на нее напали двадцать мужчин, разодетых чертями "с раз¬малеванными лицами, с рогами на голове, разодетые в козлиные шкуры так, что у них только зубы и глаза светились как у дьяволов".

Это дьявольское войско "приволоча огромный дубовый пень длиной в шесть, а толщиной в четыре локтя, обвитый железными цепями и для этой цели специально при¬готовленный, а сопротивляющуюся рассматривая как объект своей выходки, как виновную, наказывая ее за то, что во время Вакхана¬лий (мясопуста. — Т. А.) не вышла еще замуж, ибо таков был Божий промысел, обвязав ее предварительно соломенным пере¬вяслом, не тронутые ее вежливыми просьбами, силой схватили ее, привязав цепями к пню и волоча вокруг ратуши с величайшим оскорблением и причиняя ей страшную боль, так что она ослабела, жесткими бичами заставили, толкая, двигать тяжесть" (Агапкина).

В то время как в Украине на Колодия девушка обычно подвергалась наказанию только в том случае, если чересчур перебирала парнями и отказывала многим женихам! Чаще колодия получали парни. Иногда виновниками безбрачия собственных детей провозглашались родители. Но во всех случаях наказание было шутливым и веселым.

"В понедельник на масленицу замужние женщины хо¬дят по домам, где есть взрослые парни и девушки, и "привязывают матерям этих „вязальников", а иногда и им самим колодку — ма¬ленький дубовый чурбачок или кусок полена, к ноге в наказание матери за то, что она сына не женила или дочери не выдала замуж; а молодым людям за то, что они сами не поспешили вступить в те¬чение прошедшего мясоеда в брак. Хозяйка угощает пришедших с колодкой женщин водкой, блинами и варениками, а молодежь, что¬бы отвязали колодку, дает денежный выкуп. Собранные за колодку деньги в тот же день все пропиваются". (Иванов)

А вот традиция пропивать колодку в корчме – это уже отдельный обряд №2.

Гуляли на Колодия всю Масленую неделю – с понедельника до выходных!

Женщины шли в питейное заведение, выбирали себе самое почетное место и дружно обмывали рождение Колодия. Новорожденного символизировало бревно (скалка, кий, веник) на столе, запеленатое как младенец. Всю свою жизнь (рождение, крестины, похрестины, смерть, поминки) "младенец" проживал в корчме, уходя, его оставляли там для завтрашнего "продолжения банкета". А сам банкет зачастую был за счет местных мужчин. Помимо большого Колодия, у каждой из дам были в запасе и небольшие колодочки – если в шинок заходил представитель сильного пола, ему незамедлительно цепляли мини-колодия и требовали откупиться рюмкой-другой.

Но интереснее всего, что в украинском варианте Масленая неделя – это расписанный по дням Женский тиждень. И особенно в нем выделяются такие женские дни – как среда и пятница.

В течении недели воплощение Масленицы - некую "огрядну заміжню жінку" другие женщины со смехом возят по селу.

А с понедельника по субботу-воскресенье женщины заседают в корчме "шоб поколодкувати".

Понедельник – женщины ходят по домам и привязывают виновным в безбрачии колодку. Собираться в корчме и празднуют рождение Колодия.

"Першого дня Масниці, в понеділок, розпочинали свято ("наставляли Масницю") переважно жінки. Чоловіки залучалися до гулянь уже під вечір". (Зяблюк).

В некоторых местах мужчинам вообще не рекомендовалось выходить в понедельник из дома.

"На Сумщині навіть вважали, що в понеділок чоловікам зранку небажано ходити в гості. "На первий день Масляної нізя ходити мужчинам, а ходить женщинам у хату до кого-нибудь, бо кажуть старі люди, шо як прийдеть мужчина, то будуть родится барани та бички, а шоб тилиці та ягниці, то так признано, шоб ходили молодиці"".

Впрочем, была и еще одна причина – на вышедшего из дома мужчину могли напасть… женщины. Разгулявшиеся молодки останавливали их прямо на улице, цепляли колодку и требовали дать им откупного. И семейное положение роли тут уже не играло – на Колодия мужчина был априори виновен во всем!

"В Каменец-Подольской губ. праздновали колодия в масленичной понедельник: пьяная компания баб, распевающих неприличные песни, привязывала встречным мужикам колодку, а те должны были угостить их водкой" (Агапкина)

Вторник – Женщины возвращались в корчму или собираться отдельными группами праздновать крестины Колодия.

Подробных описаний женских посиделок у нас почти не сохранилось. Но как это выглядело может намекнуть сербский масленичный женский праздник "ревена":

"В каждом селе справляется несколько таких празднеств одновременно, по кварталам села, так что в итоге все женское население оказывается в этот день вовлечено в оргию. Праздник включает в себя: совместную трапезу в корчме, во время которой потребляется огромное количество вина и ракии; пение песен неприличного содержания, с использованием нецензурной лексики (в песнях прослеживается два основных мотива: корение мужчин за то, что они "сексуально не доросли" до своих сверстниц и не могут удовлетворить аппетиты последних, а также противопоставление зрелых женщин, легко добывающих себе молодых любовников, и девушек, которым требуются для этого не¬малые усилия). В корчме разыгрываются комические импровизации на сексуальные темы, звучат скабрезные шутки и т. п. Кроме музы¬канта, обслуживающего веселящуюся публику, другим мужчинам вход в корчму в этот день запрещен: если бы кто-то из них решился заглянуть туда, его бы высмеяли, подвергли всяческим издевательствам и унижениям, в том числе сексуальным домогательствам, а потом раздели донага и в таком виде выбросили на улицу, после чего он бы надолго стал предметом всеобщего осуждения и осмеяния" " (Малешевич).

Впрочем, у нас в Украине на Масленицу мужчин явно предпочитали не раздевать, а раскручивать на угощение.

Среда – у Колодия были похрестины.

А саму масленичную среду в Украине называли – бабьей, "бабською" или "зноби-баба".

"…цей день називають також "зноби-баба", "знаби-баби". Цю назву в народі пояснювали так "Середа – "зноби-баба" – тоді бабу знобить, коли вийде на двір"" – пишет Зяблюк. Скуратовский же сокрушается, что смысл особой бабьей среды уже утрачен и связанных с ней традиций не сохранилось.

Но мы знаем, что Среда фигурировала как родная сестра Пятницы (а святая Параскева Пятница, заместительница нашей древней языческой богини судьбы и прядения Макошь, потому и в пятницу, и в среду рекомендовалось воздерживаться от прядения, в том числе и на Масленой неделе.

Женская сущность Среды и Пятницы вполне объясняет почему именно в эти дни Масленицы теща и зять ходят в гости друг к другу. Традиция ходить в среду "теще на блины" существовала не только в России – в некоторых регионах Украины тещи так же угощали в масленую среду своих зятьев.

А вот загадочный праздник "зноби-баба" ждет расшифровки до сих пор.

Четверг – Колодий умирал.

А бабы отмечали особый женский праздник Волосий (о котором уже шла речь в предыдущей статье). Как и Колодий, Волосий день, известен прежде всего в Украине (а также в Полесье и Белоруссии).

В этот день женщины ели ритуальное блюдо скотьего бога Волоса – вареники. При чем скушать их нужно было как можно больше. Чем больше съешь – тем толще будут твои волы, тем больше молока будут давать коровки, там богаче будет твой дом! (Схожим образом отмечался у нас и Щедрый вечер с Маланки (Макошь) на Василя (Велеса), когда стол должен был буквально ломиться от скоромных яств, а само их количество гарантировало богатство на год вперед.)

Как раз в Волосий четверг становится ясно, почему украинская Масленица – не соломенное чучело, а "огрядна заміжня жінка" – т.е. женщина крупная и толстая. Она – символ достатка и богатства!

И здесь стоит снова вспомнить о любопытной традиции: в четверг, вернувшись домой после очередных посиделок в корчме, женщины били своих мужей днищем от прялки – чтобы волы были послушными, а супруги были ласковыми с женами весь год.

В день Велеса, бога скота и богатства, легче понять смысл этой символической победы женской энергии над мужской. Начиная с февраля, когда коровы давали приплод, все хозяева мечтали, что их буренка родит не бычка, а телушку. И коровка (женщина) сразу несла в дом куда большее богатство, чем бык! По той же причине, как было сказано выше, на Масленой неделе мужчинам не рекомендовали первыми приходить в чей-то дом.

Волосий праздник на Масленой сводился по утверждению Агапкиной к "безудержному гулянию, обжорству и выпивке, в которых принимали участие по преимуществу женщины". Порой в масленичный четверг дамы пили водку, скакали и кричали всю ночь.

Причем столь неблаговидное поведение не только не запрещалось, а категорически рекомендовалось! И если женщина в эти дни мало ела, мало пила и недостаточно весело гуляла – именно эта скромница, "язвенница и трезвенница" и считалась впоследствии виновной во всех сельских бедах, связанных со скотом.

Пятница – похороны Колодия.

В масленичную пятницу по украинским традициям следовало устроить "частунок тещі". При чем, добрую тещу (точно так же как дородную даму, воплощавшую Масленицу) молодым зятьям следовало торжественно провести на санях по селу – от ее дома, к дому дочки и зятя.

"Гарно спорядивши повод, зять з великими почестями саджав тещу в сани, запросивши й інших членів її роди ни, й гордо віз селом. Якщо ж він мав "на неї зуба", то вибирав ба юри, щоб сани перевернулися...

За святковим столом він виголошував різноманітні побажання, переважно жартівливого характеру:

— Пийте, люди, по повній чарці, щоб у моєї тещі горло не пересихало! — натякаючи на те, що вона занадто сварлива" (Скуратовский)

Еще интереснее масленую пятницу отмечали в Полесье, где жиноцтво ловило "ритуального мужчину" на улице из "заможних":

"А ось ще один спогад очевидця традиційних колодок – Миколи Рижка: "У Масницу, один день – п’ятницю, саме в нас на Поліссю була колодка – бабський день. Свято жіноче і ніхто з чоловіків не сміє позбиткуватися, хоч участь і бере.

Ще зрання жіноцтво збирається на вулиці. Здибавши когось з гоноровіх і заможних чоловіків-господарів, садовлять на санчата – і байдуже яка дорога – санна чи багнюка - волочать до корчми. Зветься се – совати колодку".

Таким образом "колодкой" нарекался уже сам мужчина, который, как водиться, должен был откупиться – именно за его счет женщины и гуляли в тот пятничный вечер, мужчина оплачивал еду, выпивку и музыкантов. "І за те той чоловік протягом дня буває у великій пошані. Грає ролю привора на тій бесіді".

Суббота-воскресенье – женщины поминали умерших родственников.

В конце масленой недели бабы избавлялись от пана Колодия – как и любого масленичного персонажа, его хоронили, сжигали, порой даже продавали… и продолжали гулять свои женские дни.

Неделя Колодия – это полноценный, отлично прописанный сценарий, где все без исключения главные роли играют первые женщины села, как правило, уважаемые и замужние, в "самом соку" и "полном расцвете сил".

Подобно испанскому дню в честь женского дня св. Агаты, когда все общественные должности один день исполнялись дамами – на Колодия украинское жиноцтво главенствовало всю неделю, совершало с помощью "волшебной палочки" колодки множество магических ритуалов и вершило свой суд.

К примеру, "у Варні, що на Полтавщині, як оповідала авторові літня жинка Мотря Федченко, був такий звичай "колодки": коли в селі з'являлося позашлюбне дитя, хоч це було в Україні рідкісне явище, жінки дізнавалися, хто батько немовляти; на Колодія молодиці йшли до такого парубка, брали його силоміць із собою, а на руки клали "сповиту колодку", проходили усім селом і завертали у двір покритки. Тут чіпляли до ноги "колодку", заставляли його вклонитися знедоленій дівчині та поцілувати дитя. "Колодку" парубок міг зняти наступного дня, але перед цим відкупитись у жінок та зробити подарунок дитині чи дати бодай невелику суму грошей". (Скуратовский)

И, просматривая многочисленные описания недельного празднования бабьей недели Колодия, ты невольно ловишь себя на мысли, что видишь лишь осколки древних ритуалов, фрагменты праздника. И не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь сложить его воедино, увидеть картинку целиком.

Ты лишь отмечаешь обряды родин, крестин, похорон и особое чествование древних богов – Среды и Пятницы (Макошь) и Власия (Велеса).

Отмечаешь уникальность нашего женского дня!

Колодий в Украине – время легализированной власти баб ("Свято жіноче і ніхто з чоловіків не сміє позбиткуватися").

Но когда-то все веселые масленичные традиции и обряды были магическими ритуалами. И в каждой выпитой рюмке, каждом съеденном варенике, каждом привязанной колодке таилось свое волшебство.

Потому, гуляя в нынешнее 8 марта, не забывайте самое главное правило украинской женской недели-Колодия… Если баба не погуляет хорошенько на Масленицу – в семье не будет богатства!

П.С. Приглашаю всех на экскурсию 8 марта "Масленица и день украинского феминизма – Колодий!" с Ладой Лузино

Для регистрации на экскурсию пришлите ФИО по адресу lada@luzina.kiev.ua

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