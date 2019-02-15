Лада Лузина писательница

Кого и зачем мы сжигаем в виде куклы на Масленицу?

Кого и зачем мы сжигаем в виде куклы на Масленицу? //smm.ollcdn.net/img/article/11152/33_main_new.1518864416.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11152/33_tn.1518864416.jpg 2019-02-15T08:53:00+02:00 Лада Лузина

В детстве я буквально на дух не выносила сказку "Снегурочка"! И пьесу Островского, и народную сказочку – и там, и там финал был один, главная героиня таяла и погибала. И буквально все мое естество протестовало против подобного депрессивно-печального финала.

Но кабы историю Снегурочки написал сказочник уровня Андерсена, он бы объяснил эту метафору куда лучше… ибо истинная сказка Снегурки – невероятно оптимистична.

Это торжество всепобеждающей жизни и любви!

То же самое можно сказать и про куклу Марену, которую нам еще предстоит сжечь сегодня в последний день Масленой.

"Снегурочка", В. Васнецов

И я искренне надеюсь, что грядущий год будет очень удачным. В конце концов, далеко не в каждом году Масленица практически совпадает с… настоящей народной Масленицей.

Как известно Масленая неделя у нас привязана к подвижному празднику Пасхи – нынче печь блины нужно с 12 до 18 февраля.

На деле же праздник последнего цикла зимы не склонен к мелким перебежкам и всегда стоит на одном и том же месте. В церковном календаре он ограничен периодом от Сретения 15-го до дня святого Власия 24 февраля.

Исследователи считают, что именно Власий был изначально заключительным днем Масленицы. Не даром до сих пор сохранилась поговорка "У Власия борода в масле". Покровитель скота Власий занял место скотьего бога Велеса. В том же лице Велес выступает и в роли нашего Деда Мороза.

Я уже писала, что в украинском народном календаре есть три праздника "Деда Мороза и Снегурочки!" - св Варвара и св Николай. Второй праздник "макушка зимы", украинский новый год – Василь и Маланка... Третий и заключительный праздник проводов зимы тоже парный – св Агафьи (18 февраля) и св. Власия (замечу, что в Украине саму Агафью отмечали не слишком, зато в феврале у нас особенно почитали Параскеву Пятницу, занявшую место богини Макошь – лишь в последний месяц зимы украинцы на всякий случай постились все четыре пятницы месяца!).

Но самое интересное: именно этот период можно назвать первым пробуждением Земли и пробуждением Женственности! Иименно период Агафьи и Власия был торжеством Женщины с большой буквы.

На Масленой неделе в Украине праздновали женский праздник Колодий. Всю неделю первые дамы на селе пили в шинке за счет мужчин, а затем шли по хатам и наказывали молодежь – в первую очередь парней, которые не вступили в брак в минувшем году.

Если вспомнить, что раньше секс до брака был непреложным табу, можно понять, что речь шла о наказании для тех, кто остался девственником (снегурочкой!) – кто в принципе не познал огня любви! И слово огонь здесь принципиально, все праздники от Сретения до Власия – можно назвать огненными днями.

О том, что женский праздник Колодий изначально был привязан к 24 февраля, напоминает традиция сугубо женских посиделок на Власия, сохранившаяся в некоторых регионах Украины. При том, после "девичника" следовало, вернувшись домой, слегка поколотить своего мужа – шлепнуть его днищем от прялки (шлепнешь – считай, заколдуешь, и он будет нежным с тобой целый год!).

О том, что изначально дамские посиделки и дни женского Доминирования связывали со св Агафьей (Агатой) говорит международная традиция, описанная мной еще в прошлом году:

"… французы считали св. Агату покровительницей матерей, а народы Пиренейского полуострова – покровительницей женщин. Это отразилось и в социальной сфере: день св. Агаты считался женским днем: все общественные должности исполнялись женщинами; женщины устраивали пирушки и оргии, на которые мужчинам вход был воспрещен. "Свидетелю начала ХХ в., – пишет автор этой статьи в КОО, – наблюдавшему такую вечеринку в Саламанке, она напомнила дионисийские оргии. Кроме церковной службы, этот праздник не имеет никакой христианской символики . В нем отразились отголоски древних женских союзов".

До сих пор в некоторых областях Испании в день св. Агаты самым уважаемым женщинам разрешают весь день управлять городом вместо мэра! А еще в этот день дамы-правительницы устраивают костры и сжигают в них… куклы мужчин. Якобы за то, что когда-то те сожгли святую Агату.

Но нетрудно предположить, что изначально смерть Агаты на костре, как и смерть нашей Снегурочки, пронзенной лучами солнца – вовсе не была такой уж трагедией.

И здесь пора наконец ответить на вопрос, кого же мы сжигаем на Масленицу? Многие ответят, что сжигают зиму, и будут по своему-правы. Но что такое зима?

Кто такие наши "Дед Мороз и Снегурочка" – Велес и Макошь?

Велес, помимо прочего, бог подземного мира мертвых и подводного мира. Макошь – богиня воды. Зимой вода, скованная мертвым холодом, – это лед и снег. Но в огненный период от Сретения до Власия все должно измениться. Считается, что на Сретение лето впервые вступает в схватку с зимой, в землю впервые может попасть молния – небесный огонь.

И молния, которая бьет в землю – классический фаллический символ.

Тот самый огонь лучей, от которого тает Снегурочка Островского, в котором сгорает св Агата, в котором горит на Масленицу и наша кукла Марена.

Огонь, от которого тает вода – богиня Макошь, закабаленная морозом. Огонь солнца, от которого начинает оживать Мать-природа. И эта сказка отнюдь не о смерти, а об освобождении и пробуждении. О спящей красавице, разбуженной принцем (тем паче, что в первоначальном народном варианте французской народной сказки принц разбудил спящую принцессу вовсе не поцелуем, а тем же самым фаллическим… и даже не символом).

И все же это, несомненно, огонь любви!

Сгорая в огне, Марена-Зима – лед и старый снег – превращается в новую вешнюю воду, и поднимается в небо в виде облаков.

Зимняя Макошь превращается в Макошь Вешнюю – говоря мифическим, сказочным языком, Макошь изменяет Велесу и возвращается к небесному огненному Перуну… Начинает первую главу их долгой любовной сказки, которая полгода спустя завершиться официально свадьбой огня и воды на Купалу.

И я рада, что в 2018 году 18 февраля – последний день Масленой и горящей Марены оказался и днем огненной Агаты.

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