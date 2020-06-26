Об экономическом кризисе и как из него выходить

Мировую экономику штормит. К глобальной рецессии, которая началась несколько лет назад, добавились последствия эпидемии короновируса. Сегодня многие задают вопрос: что будет с Украиной? Все чаще слышны панические нотки и негативные прогнозы.



Я не разделяю такой пессимизм. Каким бы ни был мировой экономический шторм, мы должны изо всех сил стараться "держаться на плаву". Мы просто не имеем права после всего, что пережила Украина после обретения независимости, "уходить под воду". История показала, что мы имеем высокую резистентность к различного рода кризисам. Возможно, из-за большой теневой экономики. Украина всегда выживала в самых неблагоприятных условиях. Выживет и сейчас, чтобы потом расти.



Очень важно, что мы получили первый транш кредита МВФ. Это был один из главных шагов по предотвращению дефолта. Надеюсь, что остальные транши мы получим по плану и в полном объеме. Чтобы сбалансировать бюджет в 2020-2021 гг. По прогнозам ВОЗ, миру грозит вторая волна эпидемии короновируса, и она может быть сильнее первой. Мы должны понимать, что ситуация в Украине будет еще сложнее. Исходя из этого, – формировать повестку дня.



Прежде всего, необходимо прекратить политические спекуляции вокруг возможной отставки правительства Дениса Шмыгаля. Правительство должно продолжить работу. В правящей коалиции сегодня нет кандидатуры на пост премьер-министра, который/-ая смог/-ла бы уверенно взять в свои руки бразды правления и вывести страну из экономического кризиса. Также мне непонятно, почему парламент не утвердил программу правительства. Она была более конструктивной и реалистичной, чем программа предыдущего Кабмина.



Следующая важная задача – мобилизовать украинский парламент. Верховная Рада, правительство и президент должны стать едины в вопросах, касающихся выхода страны из кризиса. Политические разногласия нужно отложить до лучших времен. Чтобы парламент стал более эффективным, первым делом следует восстановить дееспособность монобольшинства. Там есть группа депутатов, ориентирующихся на известного олигарха. Их "партизанская война" в нынешних условиях больше похожа на диверсию. Надеюсь, что эти депутаты наконец вспомнят, что давали присягу украинскому народу, а не олигарху.

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