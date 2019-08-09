Вытолкнуть детей отсюда: о жизни в Луганске

Мамочки из типичных домохозяек выбирают школы детям. Разумеется, лучшие. Разумеется, те, в которых учат, а не имитируют. Долго говорят об учителях, рейтинге, тестировании, знакомых выпускниках. У этих глянцевых мам большие претензии к жизни, и никто из них не планирует пускать на самотек будущее своих детей. Каждая из них готовит старт для своих сына или дочери. Кто-то говорит об этом вслух, а кто-то молчит, но все они используют Луганск. Как базу, как временное место жительства своих детей.

Есть целый пласт тех родителей, кто готовит в Луганске детей для будущей жизни отдельно, прививая им с пеленок необходимость свободного владения английским, обязательное высшее образования, успехи в спорте или музыке, заверенные грамотами и дипломами – все то, что выстрелит в будущем. Через музыку, спорт, школьные успехи ребенок сможет выбраться отсюда. Не в Украину или Россию – за рубеж. Быть тренером по теннису со свободным английским для каких-то богатеев в каком-то частном спортивном клубе. Плавать за чью-то сборную или танцевать где-то за долларовую зарплату. Все чаяния не связаны с Луганском. И мамы без устали водят на кружки и секции, учат, контролируют, проверяют, меняют учителей и нанимают репетиторов.

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"Они ему чуть ли ни с рождения лучшие школы развития, потом репетиторов, потом спорт, а он им – хочу быть психологом. Для чего они деньги в него вкладывали?". Местные дипломы – для бедных и тех, кого здесь все устраивает. Все, у кого есть хотя бы малейшая возможность, выталкивают отсюда детей. С прочной подготовкой и внушением, что у них все получится. Других сценариев нет. Их готовили к выезду все пять последних лет. И даже вернувшись через год домой, они уже будут лучшими, потому что смогли выехать. Даже получив здесь три местных диплома, их вчерашние одноклассники проиграют в этом баттле. Лучшие те, кто смог выехать. Лучше – за рубеж. Лучше – навсегда.

А родители сдали тот экзамен на успешное родительство, который сдают здесь далеко не все. Они инвестировали время, силы, средства в своего ребенка все пять лет, урезая бюджет, отказывая себе, внушая ему, что другого выхода для него нет. И в какой-то момент ему кажется, что иначе просто не могло быть. Дома он только готовился к отъезду, жил какое-то время, чтобы стать самостоятельным где-то. И я восхищаюсь этой прочной логистической цепочкой, в которой как шариками родители жонглировали годами. Учили готовить, учили стирать и любили впрок. Чтобы этой любви хватило на годы врозь.

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