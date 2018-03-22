Дело Савченко: адвокат сообщил, когда должен состояться суд

Судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко состоится завтра в Шевченковском районном суде ориентировочно в 9.00.

Об этом сегодня журналистам возле здания СБУ, где проходил допрос Савченко, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.



"Завтра ориентировочно в 9 утра состоится судебное заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения. Следствие при поддержке прокуратуры внесло ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы только что получили представление с приложениями и будем ночью изучать и пытаться реагировать", – сказал защитник.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".