"Теперь вся Надежда на Путина": соцсети с сарказмом отреагировали на дело Савченко

Сегодня, 18:54

Пользователи соцсетей отреагировали на лишение неприкосновенности и задержание Надежды Савченко

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня, 22 марта, Верховная Рада Украины одобрила представление генпрокурора на лишение Надежды Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и привлечение к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота и терактов.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это событие. Но в основном комментарии саркастичны.

Но в основном в деле Савченко видят реалистичные основания для ее задержания. Да и сама Савченко, выступая в Раде, не опровергла доказательства, предоставленные Генпрокуратурой, а именно – видеозапись, на которой она с Владимиром Рубаном и еще двумя людьми обсуждает проведение теркатов и устранение первых лиц государства. А также свою связь с лидером так называемой "ДНР" Захарченко.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман засомневался в психическом здоровье народного депутата Надежды Савченко после намерения осуществить кровавые теракты в Киеве. 

Разоблачение Савченко также прокомментировал и президент Петр Порошенко. По его словам, цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".
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Источник:

"Сегодня"

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