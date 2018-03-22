"Теперь вся Надежда на Путина": соцсети с сарказмом отреагировали на дело Савченко

Сегодня, 22 марта, Верховная Рада Украины одобрила представление генпрокурора на лишение Надежды Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и привлечение к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота и терактов.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это событие. Но в основном комментарии саркастичны.

Но в основном в деле Савченко видят реалистичные основания для ее задержания. Да и сама Савченко, выступая в Раде, не опровергла доказательства, предоставленные Генпрокуратурой, а именно – видеозапись, на которой она с Владимиром Рубаном и еще двумя людьми обсуждает проведение теркатов и устранение первых лиц государства. А также свою связь с лидером так называемой "ДНР" Захарченко.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман засомневался в психическом здоровье народного депутата Надежды Савченко после намерения осуществить кровавые теракты в Киеве.

Разоблачение Савченко также прокомментировал и президент Петр Порошенко. По его словам, цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".