"120 тысяч смертей до конца года": Зеленский объяснил, почему нельзя отменять карантин

Карантинные ограничения нужно снимать поэтапно, чтобы не было трагических последствий

В Украине продлили карантин до 22 мая. Президент Владимир Зеленский объяснил, что ни в коем случае нельзя сразу отменять все ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни, поскольку это грозит катастрофическими последствиями. Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

Он напомнил, что в ряде европейских стран тысячи смертей и десятки тысяч заболевших, а все из-за того, что они не вводили карантин либо сделали это поздно.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него – болезненны. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни – это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое смягчения состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что текущая статистика коронавируса в Украине дает надежду. Он также назвал две причины, почему удалось избежать испанского или итальянского сценариев.

"Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тысяч, а 200 тысяч заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, – правильные. Вторая причина – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом. Сегодня тема COVID-19 заполонила все пространство, но одновременно мы не можем забывать о глобальной ситуации в нашей медицинской отрасли. Потому что сегодня наши медики оказались под ударом", – резюмировал глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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