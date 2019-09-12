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Аброськин опроверг свое увольнение с должности

12 сентября, 07:56

Заместитель председателя Нацполиции отметил, что имел разговор с Аваковым

Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин / Фото: Facebook

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что не уходит из своей должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, я имел разговор с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн", – говорится в сообщении.

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Напомним, 11 сентября спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Сегодня" сообщил, что три заместителя главы Национальной полиции, а именно Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад, ушли в отставку. По его словам, все три офицера подали рапорты об отставке по собственному желанию, и эти рапорты были подписаны.

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Кроме того, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах. 

Также Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%. 

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