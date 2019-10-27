Адвокат Гладковского заявляет, что НАБУ подало новый иск

Олег Гладковский. Скриншот

Адвокат бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который ранее вышел из-под стражи, Руслан Волынец заявил, что НАБУ требует у суда привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан в субботу, 26 октября.

По мнению адвоката, новое дело против Гладковского о неявке на допрос к следователю НАБУ в июле является очередным свидетельством политически мотивированного преследования его.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - заявляет Волынец.

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По словам адвоката, 19 июля факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины. НАБУ пока не сообщает о данном обращении в суд.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

В конце февраля было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

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