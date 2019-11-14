Адвокат подтвердил задержание мужа нардепа Скороход: новые подробности

Ранее Алексей Алякина уже задерживали, но срок его временного ареста истек в сентябре

Алексей Алякин. Фото: rucompromat.com

Пока нардепа Анну Скороход хотят исключить из "Слуги народа", адвокат Сергей Тарасюк подтвердил, что муж народного депутата Алексей Алякин действительно был задержан сотрудниками полиции.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции", – сказал он.

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Тарасюк напомнил, что Алякин уже ранее задерживался.

"Он объявлен в розыск (Россией – ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено. Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", – сказал адвокат.

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По его словам, мужа Анны Скороход должны были доставить в изолятор временного содержания, а позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. Он ожидает, что суд может состояться 15-16 ноября. Также защиты задержанного планирует обращаться в Государственное бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее мужа. Она заявила, что команда якобы поступила из офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказа голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин разыскивается в России за мошенничество – Его подозревают в хищении 10 млн долларов. В 2013 год он получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, однако в сентябре этого года срок ареста истек. Также был аннулирован его украинский паспорт. Однако экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по его гражданству.

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