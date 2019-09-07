Адвокат рассказал, благодаря кому стало возможным освобождение украинцев

/ Фото: strana.ua

Возвращение захваченных в Керченском проливе моряков в Украину стало возможным благодаря стойкости и личному мужеству самих моряков и работе большого количества людей, которые практически в круглосуточном режиме трудились на результат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Наконец произошло то, за что мы боролись более 9 месяцев. 24 украинских военных моряка возвращаются домой. Это стало возможно благодаря стойкости и личному мужеству самих моряков, а также работе большого количества людей, которые практически в круглосуточном режиме денно и нощно трудились на результат", – написал правозащитник.

Адвокат отметил. что дело против украинских моряков оказалось прецедентным еще и тем, что впервые в российской правоприменительной практике была сформирована слаженная команда адвокатов, работавших по делу в рамках единой стратегии.

"Я хочу поблагодарить каждого из моих коллег за добросовестную и самоотверженную работу по защите военных моряков. За то, что они не только использовали необходимые юридические инструменты для достижения общей цели, но и оказывали существенную психологическую поддержку своим подзащитным", – отметил он.

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Полозов добавил, за это все время оперативники ФСБ пытались склонить моряков признать вину, отказаться от единой позиции. Кроме того, украинцы все эти 9 месяцев находились в жесточайшей изоляции все, без свиданий с близкими и без телефонных звонков.

"Единственной возможностью для моряков узнать, хотя бы на словах, что происходит дома было общение с их адвокатами", - отметил он.

Кроме того, Полозов поблагодарил каждому из адвокатов команды, которая защищала моряков.

Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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Все подробности обмена читайте в материале "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео". Кроме того, смотрите на на сайте "Сегодня" онлайн-трансляцию обмена.

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