Адвокат рассказал о состоянии Кольченко: Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый
Адвокат посетил Кольченко 29 января
Украинский политзаключенный Александр Кольченко не имеет жалоб к условиям своего содержания в колонии Челябинской области РФ, но имеет нездоровый вид.
Об этом сообщила 1 февраля правозащитница Татьяна Щур на странице в Facebook. Она ссылается на адвоката Уральской правозащитной группы, который посетил Кольченко 29 января.
"Не понравился он мне. Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряженный. Улыбаться перестал", – передает правозащитница слова адвоката.
Татьяна Щур напоминает, что 25 декабря 2018 года адвокат и Александр Кольченко уже встречались. "Тогда тоже все было нормально, никаких изменений со времени предыдущей встречи: посещает спортивный зал, библиотеку, получает диетпитание в виде ложки сыра, кусочка масла и яйца пару раз в неделю", – отмечает правозащитница.
фото: Татьяна Щур/Facebook
"После тогдашнего посещения через два дня – перемещение в ШИЗО (штрафной изолятор – ред.) до 6 января. За что? "За самовольное передвижение вне локального участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных вычленяют и наказывают. Причем, когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не помнит или не знает. Так именно произошло с Сашей и перед Новым годом. Вот именно "за передвижение" в спортзал, библиотеку, столовую", - добавляет Татьяна Щур.
Напомним, что в сентябре узник Кремля уже оказывался в ШИЗО за "несоблюдение формы одежды".
Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сынав российской колонии.
Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.
Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.
Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.
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