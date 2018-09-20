Узник Кремля Кольченко провел три дня в штрафном изоляторе

Украинец незадолго до заключения в изолятор написал заявление о встрече с украинским консулом и уполномоченным по правам человека

Украинский политзаключенный Александр Кольченко провел 3 дня на прошлой неделе в штрафном изоляторе Копейской колонии в Челябинской области. Об этом сообщила мать Александра Лариса Кольченко.

Она отметила, что формальной причиной содержания в штрафном изоляторе стало "несоблюдение формы одежды".

Также мать Кольченко указала, что незадолго до заключения в изолятор он написал заявление о встрече с украинским консулом и уполномоченным по правам человека.

"Формально – за несоблюдение формы одежды, но незадолго до этого он написал заявление, в котором просил встречи с украинским консулом и уполномоченным по правам человека", – рассказала Лариса Кольченко.

"Сейчас его уже выпустили", - добавила она.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.