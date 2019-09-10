Адвокаты Балуха продолжат обжаловать решение российских "судей"

Юристы до сих пор не знают оснований, по которым был освобожден их клиент

/ Фото: Крым.Реалии

Адвокаты украинского активиста Владимира Балуха, который был освобожден в ходе масштабного обмена пленниками, намерены продолжать обжалование "приговора" российского суда.

Как заявила адвокат украинца Ольга Динзе, обжалование будет продолжаться в кассационном порядке, сообщает "Радио Свобода".

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении будут продолжаться. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу, и мы ее отправим", – сказала юрист.

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По ее словам, ей до сих пор неизвестно, на каком именно основании освободили Балуха, "и это еще надлежит выяснить".

Напомним, на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

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В свою очередь в Москве предлагают Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными. В офисе российского омбудсмена считают, что Украина и РФ могла бы заключить соглашение, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Подробней смотрите в сюжете:

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