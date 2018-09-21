Ахи, охи, слезы и сопли: Сенцов рассказал, что ему надоело в письмах

Сегодня, 14:25

Политзаключенному не хватает данных о политических событиях в мире и состоянии других политзаключенных

Олег Сенцов. Фото: из открытых источников
Олег Сенцов. Фото: из открытых источников

Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который находится в информационном вакууме, будучи в колонии города Лабытнанги на Урале, жалуется на отсутствие информации о политических событиях в мире и состоянии других политзаключенных.

Об этом на своей странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур, которая получила письмо от узника Кремля.

По ее словам, послание Сенцова состоит из двух частей: обращения к коллегам на счет съемок фильма по его пьесе "Номера", а вторая – о том, чего ему не хватает в заключении.

"Не "ахов и охов, слез и соплей", которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки", – пишет она.

Украинский режиссер оказался в информационном вакууме – выделенный ему телевизор сломался и закончилась подписка на "Новую газету", однако он просит своих сторонников ее не выписывать.

"Я получаю достаточно писем. В основном 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны, мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем", – в то же время пишет Сенцов.

Напомним, что Верховная Рада обратилась к Нобелевскому комитету с просьбой номинировать Олега Сенцлва на Нобелевскую премию мира.

Кроме того, мы писали, что комиссар ЕС по юстиции обратилась к министру юстиции РФ с просьбой освободить Олега Сенцова.
Россия, политзаключенные, правозащитники, права человека, Сенцов

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"Сегодня"

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