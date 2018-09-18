Еврокомиссар требует освободить Сенцова: Россия должна уважать права человека

Комиссар ЕС по юстиции Йоурова обратилась к министру юстиции РФ Коновалову с просьбой выпустить политзаключенного

Если Россия освободит незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, это можно будет расценить, как ее приверженности международному праву и правам человека.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Йоурова, сообщает "Радио Свобода".

Еврокомиссар обратилась к российскому министру юстиции Александру Коновалову с просьбой выпустить из российской тюрьмы политзаключенного украинца.

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"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и с учетом международных обязательств России по правам человека, освободить господина Сенцова. Такой жест пришлет мировые сильный сигнал об обязательствах России выполнять международное право и уважения прав человека", – приводит агентство текст письма Йоуровой.

Кроме того, еврокомиссар призвала российские власти обеспечить доступ к узнику Кремля украинским чиновникам и, в частности, украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой.

Напоследок она потребовала у России создать "независимую медицинскую группу и обеспечить надлежащее лечение, как того требует временное решение Европейского суда по правам человека от 25 июля".

Напомним, что во Франции активисты объявили о голодовке в поддержку Олега Сенцова.

Кроме того, мы писали о том, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили вопрос здоровья Сенцова.