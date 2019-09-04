Активная игра: Климкин объяснил, как Украина не даст Западу сблизиться с Россией

Наши партнеры могут попытаться через нашу голову построить с Россией свою логику, говорит экс-министр

Форт Брегансон. Журналисты задали Путину неудобные вопросы, Макрон пытался смягчить ситуацию / Фото: AFP

Логика заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности возвращения России в G8 хромает, поскольку оно грозит сломать единство Европы с Америкой. И тут Украина должна приложить максиму усилий, чтобы не дать Западу сблизиться с РФ.

Об этом сайту "Сегодня" сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на XXIX Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй.

"Французы пытаются убедить частично Россию и самих себя в том, что это как хулиган в классе: да, он хулиган, он плохой, но ведь мы должны что-то сделать, он ведь в нашем классе, мы ведь его не выгоним. Так же и с Россией. Но логика по определению неправильная, поскольку рано или поздно не будет ни класса, ни Европы, ни трансатлантического сообщества", – сетует экс-министр.

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Он подчеркнул, что сейчас существует реальная угроза для трансатлантического сообщества и солидарности Запада.

"Есть дискуссии, я подчеркиваю, не по поводу Украины, а по поводу отношения к России, как с ней вести себя впредь. То есть, существуют вопросы о том, каким образом будут приниматься решения. Но на сегодняшний день нет проблем с солидарностью действий. Давайте отличать солидарность позиций и солидарность действий", – заметил Климкин.

По его словам, очень важным моментом станет будущее председательство США в "Семерке", будут выборы во многих странах, в том числе и в странах G7.

"Весь цивилизованный мир видит Россию сквозь одну линзу. Сейчас солидарность действий пока что с нами. Конечно, Россия – это реальность, с ней нужно разговаривать, но маленький компромисс Россия всегда забывает. Пока что у нас все хорошо. Но то, чего я боюсь – это то, что наши партнеры будут пытаться через нашу голову вместе с Россией строить свою логику. Вот это однозначно можно перебить, но перебить только очень активной, и, если хотите, проецирующей игрой. Мы должны определять повестку дня, выходить с четкой стратегий и логикой действий. Тогда все будет хорошо, поскольку перебить украинскую инициативу невозможно", – подытожил Климкин.

Напомним, Климкин объяснил новостям "Сегодня", почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует.

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