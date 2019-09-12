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Американский дипломат о телефонных звонках Зеленского Путину: "Достиг великой победы"

12 сентября, 21:48

Тейлор считает, что диалог президентов способствует достижению положительных результатов

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин / Фото: Сегодня

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор считает, что диалог президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина способствует достижению положительных результатов.

"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко. И я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой и есть определенный прогресс", – заявил Тейлор.

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"Зеленский достиг великой победы благодаря возвращению тех пленников. Итак, я считаю, что есть потенциал для хороших вещей, которые появятся в результате диалога, диалога между Зеленским и Путиным", – заявил Тейлор.

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Напомним, 7 сентября Украина и Россия обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Москва вернула Киеву 24 пленных моряков и 11 политических заключенных и получила шпионов, предателей, террористов и изменников Родины.

Новости "Сегодня" также сообщали все подробности того, как прошел обмен пленными с Россией.

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Источник: УНИАН

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