Обмен пленными: появился список людей, переданных в Россию – СМИ

Для передачи в Россию готовили 35 человек. Фото: посольство РФ в Украине

В рамках масштабного обмена пленными Украина отправила в Россию 35 человек.

В списки попали россияне, 11 из которых были помилованы, 19 отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее. Об этом со ссылкой на собственные источники, приближенные к процессу обмена, сообщает "Украинская правда".

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Владимир Цемах

Кирилл Вышинский

Виктор Агеев, 13.09.1995

Александр Баранов, 11.08.1983

Аслан Басханов, 06.04.1966

Елена Бобовая, 26.04.1972

Андрей Васьковский, 25.12.1991

Руслан Гаджиев, 10.02.1973

Владимир Галич, 18.01.1948

Сергей Гнатьев, 13.04.1988

Анна Дубенко, 18.08.1982

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Станислав Ежов, 22.06.1978

Аркадий Жидких, 19.11.1967

Игорь Кимаковский, 28.04.1972

Ольга Ковалис, 07.08.1968

Сергей Коверник, 16.02.1978

Дмитрий Кореновский, 18.03.1972

Андрей Костенко, 18.09.1984

Алексей Лазаренко, 13.10.1985

Сергей Лазарев, 07.05.1957

Юрий Ломако, 04.02.1961

Петр Мельничук, 12.07.1972

Евгений Мефедов, 22.05.1983

Максим Одинцов, 25.04.1983

Юлия Просолова, 13.07.1988

Александр Ракущин, 19.03.1963

Антонина Родионова, 06.09.1969

Александр Саттаров, 28.12.1980

Алексей Седиков, 10.10.1979

Тарас Синичак, 24.06.1977

Александр Тарасенко, 10.07.1970

Андрей Третьяков, 18.10.1973

Виктор Федоров, 18.07.1969

Денис Хитров, 28.04.1977

Павел Черных, 04.08.1975

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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