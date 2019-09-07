Обмен пленными: появился список людей, переданных в Россию – СМИ

В рамках масштабного обмена пленными Украина отправила в Россию 35 человек.
В списки попали россияне, 11 из которых были помилованы, 19 отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее. Об этом со ссылкой на собственные источники, приближенные к процессу обмена, сообщает "Украинская правда".
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Владимир Цемах
Кирилл Вышинский
Виктор Агеев, 13.09.1995
Александр Баранов, 11.08.1983
Аслан Басханов, 06.04.1966
Елена Бобовая, 26.04.1972
Андрей Васьковский, 25.12.1991
Руслан Гаджиев, 10.02.1973
Владимир Галич, 18.01.1948
Сергей Гнатьев, 13.04.1988
Анна Дубенко, 18.08.1982
Станислав Ежов, 22.06.1978
Аркадий Жидких, 19.11.1967
Игорь Кимаковский, 28.04.1972
Ольга Ковалис, 07.08.1968
Сергей Коверник, 16.02.1978
Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
Андрей Костенко, 18.09.1984
Алексей Лазаренко, 13.10.1985
Сергей Лазарев, 07.05.1957
Юрий Ломако, 04.02.1961
Петр Мельничук, 12.07.1972
Евгений Мефедов, 22.05.1983
Максим Одинцов, 25.04.1983
Юлия Просолова, 13.07.1988
Александр Ракущин, 19.03.1963
Антонина Родионова, 06.09.1969
Александр Саттаров, 28.12.1980
Алексей Седиков, 10.10.1979
Тарас Синичак, 24.06.1977
Александр Тарасенко, 10.07.1970
Андрей Третьяков, 18.10.1973
Виктор Федоров, 18.07.1969
Денис Хитров, 28.04.1977
Павел Черных, 04.08.1975
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.
Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.
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