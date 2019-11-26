Анна Скороход: из "Слуги народа" хотят выйти 11 депутатов

В парламенте в ближайшее время может появиться новая депутатская группа из бывших «слуг народа»

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Нардеп Анна Скороход заявляла о намерении создать новую группу в Верховной Раде, а теперь говорит, что в ближайшее время из фракции "Слуга народа" выйдут более 10 депутатов. Об этом она рассказала "Прямому".

Политик отказалась назвать фамилии "слуг народа", которые, как она уверяет, собираются выйти из президентской политической силы.

"Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть. Не могу фамилии давать. Крыло фракции "Слуга народа". Это люди, которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались. Где-то 11 (депутатов – ред.)",- сказала Скороход.

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Нардеп отметила, что изначально думала назвать новую депутатскую группу "Слугой народа-2", но в итоге передумала и пока названия нет.

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Напомним, на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

На следующий день, 15 ноября, "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из фракции. Народных депутатов обвинили в нарушении внутрифракционных договоренностей. После этого последовало новое заявление Скороход о "зарплатах в конверте" в "Слуге народа" по 5 тысяч долларов.

Также стало известно, что вместо исключенных "слуг народа" во фракцию на их место придут внефракционные народные депутаты, но имена не назывались – с ними планируются собеседования и проверки.

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