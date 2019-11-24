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"Слуга народа-2": нардеп Скороход намерена создать новую группу в Раде

24 ноября, 09:09

Народная избранница считает, что «Слугу народа» покинет еще не один депутат

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official/

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official/

После скандала в "Слуге народа" с исключением из фракции, теперь уже внефракционная Анна Скороход планирует создать новую депутатскую группу в парламенте.

Об этом она рассказала в интервью Hromadske.

Она выразила уверенность, что из "Слуги народа" побегут и другие депутаты.

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"Мы сейчас с Антоном (Поляковым – ред.) создадим депутатскую группу "Настоящие слуги", или "Слуга народа-2". Мы сейчас думаем над этим. Нас сейчас будет больше, вы увидите. Есть люди, которые думают, которым не нравится то отношение, и те решения, которые принимаются ... Рано или поздно терпение закончится", – сказала Скороход.

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Напомним, на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

На следующий день, 15 ноября, "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из фракции. Народных депутатов обвинили в нарушении внутрифракционных договоренностей. После этого последовало новое заявление Скороход о зарплатах в конверте в "Слуге народа" по 5 тысяч долларов.

Также стало известно, что вместо исключенных "слуг народа" во фракцию на их место придут внефракционные народные депутаты, но имена не назывались – с ними планируются собеседования и проверки.

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Верховная Рада слуга народа Анна Скороход Антон Поляков

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