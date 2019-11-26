Аннексия Крыма и война на Донбассе: Украина и страны ЕС осудили агрессию России

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Эстония, Литва, Швеция и Украина, которые ранее в этом месяце поддержали резолюцию Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в аннексированном Крыму, призвали Россию уважать международное право.

Совместное заявление министров иностранных дел четырех государств было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии 26 ноября.

"Мы призываем Россию уважать международное право и его фундаментальные принципы, и предпринять обратно шаги, противоречащие этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины через акты агрессии со стороны Вооруженных сил России с февраля 2014 года и нелегальную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, которую мы не признаем", – гласит заявление.

Таллинн, Вильнюс, Стокгольм и Киев обещают сохранять приверженность осуществлению этой политики непризнания, в том числе через ограничительные меры, и напомнили о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

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"Министры приветствуют неустанные усилия Украины по урегулированию конфликта на востоке Украины, вызванного продолжающейся агрессией России, через мирные средства на благо украинского народа и Европы в целом. Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на основе полного осуществления Минских соглашений и призывают Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении", – говорится в документе.

Министры подчеркнули, что неотъемлемым правом любой страны является возможность определять свои политические приоритеты, в том числе касаемо мер безопасности, а "недавние парламентские выборы продемонстрировали подавляющую поддержку избирателями евроатлантических устремлений Украины и предоставили новому правительству мощный мандат на продолжение широкомасштабных реформ".

Главы МИД напомнили о возвращенных в Украину судах, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, и призвали Кремль выполнить свои международные обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа к украинским портам и предоставлении свободы судоходству в Азовском море.

Документ подписали министры иностранных дел Урмас Рейнсалу (Эстония), Линас Линкявичус (Литва), Анн Линде (Швеция) и Вадим Пристайко (Украина).

Напомним, ранее в этом месяце государственный секретарь США Майкл Помпео также осудил оккупацию Крыма Россией.

Кроме того, в сентябре в Организации Объединенных Наций опубликовали доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

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