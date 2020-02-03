Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве

/ Фото: Reuters

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В понедельник, 3 февраля, в Украину приезжает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это ответный визит турецкого лидера: в августе прошлого года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встречался с Эрдоганом в Анкаре. Нынешний визит главы турецкого лидера очень важен и нужен для Украины. Но будет ли он эффективен?

Говорить, насколько важны для Украины партнерские отношения с Турцией, не приходится. Несколько фактов: Турция – региональный экономический и военный лидер, владелец "ключа" к Средиземноморью и одновременно – нефтеносным районам Ближнего Востока. Член НАТО, обладающая мощной армией и флотом и мощным современным ВПК. Крупнейший партнер Украины в сфере военно-промышленного сотрудничества. Один из крупнейших торговых партнеров: экспорт Украины в Турцию по итогам 11 месяцев прошлого года составил 2,3 миллиарда – это четвертое место после Китая, Польши, России. По данному показателю Турция опережает Германию.

Но и это не главное. Турция – одна из немногих сегодня стран, которая может выступить эффективным посредником на переговорах с Кремлем. В ходе своего визита в Анкару Владимир Зеленский провел за закрытыми дверьми с Реджепом Эрдоганом более двух часов. О чем говорили лидеры в августе прошлого года, до сих пор является тайной. Но, как предполагают СМИ, речь тогда шла как раз о посредничестве Турции в налаживании контактов с Кремлем. Не исключено, результатами, в том числе, той беседы стал сентябрьский, первый обмен пленными. Также, по неофициальной информации, Владимир Зеленский предложил Турции участвовать (в случае необходимости) в миротворческой миссии на Донбассе.

В ходе нынешнего визита, надо полагать, президенты продолжат начавшееся сотрудничество, сверят часы по уже стартовавшим проектам и инициируют новые. Тем для разговора более чем достаточно.

Восток – дело тонкое

Среди политических тем, важных для Украины, ключевыми являются две: позиция Турции по вопросу украино-российского конфликта и обеспечение безопасности в Черноморском регионе. Эксперты не исключают, что вопрос посредничества Анкары снова будет подниматься украинской стороной. Равно как и вопрос согласия, пусть предварительного, предоставить в случае необходимости своих миротворцев.

"Сейчас, ввиду активизации переговоров по разведению войск, вопрос миротворцев, которые могли бы войти в "серые зоны", актуализируется. И Украине самое время его снова поднять в переговорах на самых разных уровнях – как с нашими партнерами и союзниками, так и на переговорах в рамках Нормандского формата, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Александр Мусиенко. – Конечно, этот вопрос потребует консенсуса на уровне СБ ООН, потребует соответствующих решений. Но если говорить в перспективе, то турецкие миротворцы для Украины, безусловно, более подходящий вариант, чем тот, который предлагает Россия, то есть миротворцы из Беларуси и Казахстана. Миротворческую миссию, на мой взгляд, должен возглавить представитель нейтральной страны из Евросоюза – допустим, Швеция. Поскольку Россия не согласится на руководителя из страны НАТО. Но вот костяк контингента могут составить миротворцы из Турции", – сказал Александр Мусиенко.

Что касается посредничества в переговорах с Путиным, то, по мнению эксперта, Турция вряд ли согласится на такую миссию.

"Турция сегодня исповедует абсолютно прагматичную "протурецкую" политику. Она делает то, что ей выгодно. Выгодно сотрудничать с Россией – она сотрудничает – даже вопреки позиции США. В то же время в Сирии, где ее интересы с Россией не совпадают, она жестко гнет свою линию. Поэтому, на роль такого системного посредника Турция не очень подходит. Да, полагаю, это ей и не интересно. Максимум, на что она пойдет – это посредничество при обмене, особенно при обмене крымских татар", – говорит Александр Мусиенко.

Политолог Владимир Фесенко также отмечает, что в политическом плане от встречи сложно ожидать прорывов или каких-то сенсаций. По его словам, она будет важной, но непростой. Но вот то, что Эрдоган может поспособствовать результативности переговоров по очередной волне обмена пленными – факт.

"Насколько я знаю, сейчас идут переговоры о новой волне обмена. Где как раз будут представлены политические узники из Крыма. И, безусловно, думаю, эта тема будет поднята на встрече Зеленского с Эрдоганом. Президент Турции, как показала практика, может способствовать в этом вопросе", – говорит Владимир Фесенко.

Илья Куса, в свою очередь, также отмечает, что Турция ведет достаточно прагматичную политику по отношению как к России, так и Украине.

"Там все достаточно понятно, холодно, трезво. По тому же Крыму они публично нас поддерживают. Они не признают, и говорят, что никогда не признают аннексию Крыма. Но де-факто они торгуют с Россией, санкции не вводят, и ожидать от них этого не приходится. То есть, где интерес – нам нужно с ними сотрудничать, где сложные отношения – лучше обходить эти моменты, не акцентировать на них. Несмотря на плотность сотрудничества, отношения с Турцией – это сложные отношения, непростые", – говорит Илья Куса.

Невыгодное предложение

Как отмечалось, Турция, важнейший внешнеэкономический партнер Украины. И Анкара готова углублять отношения. Одной из темой переговоров летом прошлого года стал договор о Зоне свободной торговли, который Турция пытается заключить с Украиной уже несколько лет. Как отмечал тогда Эрдоган, заключение договора позволит увеличить товарооборот между странами более чем в два раза – с 4 миллиардов долларов (результаты 2018 года) до 10 миллиардов.

Проблема в том, что договор в том виде, который предлагает Турция, не выгоден Украине. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ, сегодня наша страна имеет позитивное внешнеторговое сальдо с Турцией, то есть продает больше, чем покупает. Но структура экспорта – в основном сырье.

"Например, турки у нас покупают большие объемы подсолнечного масла, разливают их в бутылки, создавая добавочную стоимость, и затем продают его по всему миру. Зарабатывают на каждом литре 10-15 центов. Или покупают полуфабрикаты продукции металлургии – слябы, квадратные заготовки и так далее. И на своих металлургических заводах изготавливают из них высококачественную сталь. То есть, они рассматривают Украину, как источник сырья. Если мы посмотрим, при создании зоны свободной торговли они не хотят пускать на свой рынок наши товары с высокой добавочной стоимостью. То есть не хотят освобождать от пошлин наше бутилированное подсолнечное масло, они хотят получать его в крупных емкостях, самим разливать и зарабатывать на воздухе деньги. Хотят закрепить за Украиной роль поставщика ресурсов. Нам это крайне не выгодно", – говорит Алексей Кущ.

Как отметил эксперт, Турция сегодня превращается в "мастерскую Европы", всячески способствуя развитию производства в самых различных сферах, начиная от машиностроения и заканчивая электроникой.

"У Турции следующий подход. Они говорят: если хотите заходить на наш рынок, создавайте с нами предприятие передавайте нам технологии. И очень активно работают в этом направлении. Поэтому подписание договора о ЗСТ с Турцией будет означать, что мы окончательно консервируем свою сырьевую роль", – отмечает эксперт.

Скептически относится Алексей Кущ к перспективам прихода турецких инвестиций в Украину.

"Турция в этом плане сама является реципиентом, то есть также заинтересована в инвестициях. Это не Саудовская Аравия, например, являющаяся инвестиционным донором. Она активно поддерживает экспансию своих предприятий, но это именно торговая экспансия. Они поддерживают тех, кто производит в Турции и продает по всему миру. Но не вкладывают в производственные площадки за рубежом", – отмечает Алексей Кущ.

Большие перспективы

Есть сфера, где Турция совсем не против развивать сотрудничество – производство вооружения. В ходе визита Владимира Зеленского в Турцию был подписан, в том числе, договор о создании госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Defence совместного предприятия в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Одним из первых проектов предприятия стал ударный беспилотник нового поколения Akinci, представленный в прошлом году. В целом, украино-турецкое военно-промышленное сотрудничество охватывает самый широкий спектр вооружений – начиная от создания систем активной защиты бронетехники, управляемого вооружения, радиолокационных систем, средств связи и заканчивая проектом по созданию военно-транспортного самолёта Ан-188 по стандартам НАТО. Интересны Турции также проекты строительства и оснащения кораблей ВМС.

По мнению военного эксперта Олега Старикова, совместное производство вооружений с Турцией важно для Украины, в том числе, потому, что это вооружение производится по стандартам НАТО, Украина получает и совершенствует соответствующие технологии.

"Турция – очень важный для Украины партнер в плане военно-промышленного сотрудничества, производства вооружений, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Олег Стариков. – Это – страна НАТО. Поэтому через Турцию мы можем работать по линии совершенствования нашей военной техники и перевода ее на новые виды вооружений, с помощью которых будет достигнута оперативная материально-техническая совместимость со странами НАТО. Чем плотнее будет это сотрудничество, тем больше мы будем получать новых технологий".

Говоря о перспективах сотрудничества, эксперт отмечает, что Украине необходима кооперация с Турцией по тем направлениям производства вооружений, где у нас нет замкнутого цикла. Он также не исключает, что в перспективе Украина может производить на своих судостроительных мощностях (предварительно с помощью Анкары модернизировав их) военные суда для Турции.

"Я думаю, что базы судостроения, которые есть в Николаеве, через Турцию могли бы получить новые виды станков, новые технологии и совместно выпускать надводные части судов для ВМС как Украины, так и Турции", – отметил эксперт.

О том, как проходил визит Зеленского в Турцию в августе 2019 года, смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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