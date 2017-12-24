Аннексию Крыма не признаем и санкции сохраним: Волкер высказался по Украине и РФ

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал 2017 год самым жестким, так как погибло огромное количество людей на Донбассе. Поэтому санкции против России нужно оставить до выполнения Минских соглашений. Такое мнение он высказал в интервью итальянской газете La Stampa.

"2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", – заявил Волкер.

Он объяснил, что насилие на востоке Украины происходит потому, что Путин хочет показать перед выборами, что якобы он защищает российские интересы на Донбассе.

Также дипломат отметил, что для того, чтоб остановить агрессию, нужно продолжать давление на Россию.

"Россияне должны заставить свои силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет "голубым каскам" ООН занять позиции для обеспечения безопасности. Это дало бы украинцам время и пространство для применения политических аспектов Минских соглашений. Очень важно, чтобы санкции оставались в силе до тех пор, пока не исчезнут причины, по которым они были введены. Реализация Минских соглашений является ключевым условием. Мы должны оставить санкции до тех пор, пока Минск не будет реализован, потому что они создают стимул для Москвы уважать соглашение. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в этом вопросе", – подчеркнул Волкер.

Также американский дипломат отметил, что США не признают аннексию Крыма.

"Это долгосрочная проблема. Мы не можем признать аннексию: неприемлемо для страны аннексировать территории и менять границы силой. Я не думаю, что Россия в скором времени согласится вернуть Крым, поэтому у нас должна быть долгосрочная политика, чтобы не признать ее (аннексию – ред.) и сохранить санкции", – добавил он.