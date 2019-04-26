Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

Антикоррупционный план Зеленского: появились детали

26 апреля, 15:46

НАБУ может получить право на самостоятельное снятие информации с каналов связи

Фото: AFP

В команде Владимира Зеленского, который согласно подсчетам электронных протоколов ОИК, победил на выбора президента Украины, готовят детализированный план по антикоррупционной политике. Об этом в Facebook сообщила эксперт "Зекоманды" по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.

"На сегодняшний день, детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации. В Команде Зеленского есть однозначноt согласие о необходимости перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Идет очень серьезная дискуссия по перезапуску руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - написала она

Что касается НАБУ, то по ее словам, большая часть команды новоизбранного президента "считает необходимым поддержать и усилить НАБУ институционально".

"На этих позициях также стою я лично. Более того, в плане на первые 100 дней будущего президента обсуждается инициатива о предоставлении НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, долгое время адвокатирует экспертная среда", – написала Янченко.

Ранее у Зеленского заявили, что судебная система Украины должна стать реально независимой и от президента, и от Верховной Рады, и от правительства, тогда она реально заработает.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, НАБУ, НАПК, САП

Вы сейчас просматриваете новость " Антикоррупционный план Зеленского: появились детали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дело Краяна" снова затягивается: прокуроры не явились в суд

23 апреля, 15:36

В Малиновском суде должно было состояться слушание "дела Краяна", однако заседание снова отложили

Госбюро расследований проводит обыск в НАБУ: появились детали

23 апреля, 13:53

Обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами

НАПК и САП ждет перезагрузка: у Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией

23 апреля, 09:51

Команда будущего президента страны намерена защитить бизнес от силовиков

Крючков вышел из СИЗО под залог в семь миллионов гривен

22 апреля, 20:53

24 апреля состоится заседание суда по обжалованию меры пресечения

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

У Зеленского отреагировали на обращение Януковича

Фото самых красивых бегуней, которые точно вас вдохновят

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Топ-10 звезд, которые никогда не делали пластику

10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Выступление Медведевой в откровенном наряде. Видео

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Стало известно, от чего умерла вдова Евстигнеева

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины