Антикоррупционный план Зеленского: появились детали

НАБУ может получить право на самостоятельное снятие информации с каналов связи

Фото: AFP

В команде Владимира Зеленского, который согласно подсчетам электронных протоколов ОИК, победил на выбора президента Украины, готовят детализированный план по антикоррупционной политике. Об этом в Facebook сообщила эксперт "Зекоманды" по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.

"На сегодняшний день, детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации. В Команде Зеленского есть однозначноt согласие о необходимости перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Идет очень серьезная дискуссия по перезапуску руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - написала она

Что касается НАБУ, то по ее словам, большая часть команды новоизбранного президента "считает необходимым поддержать и усилить НАБУ институционально".

"На этих позициях также стою я лично. Более того, в плане на первые 100 дней будущего президента обсуждается инициатива о предоставлении НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, долгое время адвокатирует экспертная среда", – написала Янченко.

Ранее у Зеленского заявили, что судебная система Украины должна стать реально независимой и от президента, и от Верховной Рады, и от правительства, тогда она реально заработает.

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