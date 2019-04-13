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В штабе Зеленского призвали к перезагрузке антикоррупционных органов

Сегодня, 17:18

Нужно обеспечить реальную независимости судебной системы, говорит Дмитрий Разумков

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP

Судебная система Украины должна стать реально независимой и от президента, и от Верховной Рады, и от правительства, тогда она реально заработает, заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Независимость судов от того, кто сидит на ул.Грушевского, 5, независимость судов от того, кто сидит на ул.Грушевского, 12/2 и главное – независимость судов от того, кто сидит на ул.Банковой ", – сказал Разумков, выступая на Третьем форуме украинских либералов "Люди важливi" в субботу, 13 апреля, в Киеве.

Он подчеркнул, что судебная система заработает, когда она будет реально независимой, как и система борьбы с коррупцией, "когда она будет слепа и не будет видеть, кто перед ней стоит".

Спикер штаба Зеленского также отметил, что неэффективно работающая судебная система является одной из причин отсутствия притока инвестиций в Украину.

"Бизнес понимает, что он здесь не защищен, в первую очередь потому, что он знает: придя в суды, он может получить абсолютно неправомерное решение", – отметил он.

Что касается антикоррупционных органов, по словам Разумкова, сейчас их руководители больше занимаются борьбой между собой, чем с коррупцией.

"Я думаю, если мы говорим о НАПК (Нацагентстве по предотвращению коррупции – Ред.), – оно требует глубокого перезапуска, поскольку все те чаяния и надежды, которые на них возлагались, не были реализованы даже частично, на мой взгляд", – сказал он.

Если же говорить о Специализированной антикоррупционной прокуратуре, то, по словам спикера штаба Зеленского, ситуация упирается в конфликт между руководителями САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"И второй аспект – это то, что на сегодняшний момент многие из руководителей этих структур заангажированы или заподозрены в том, что они так или иначе находятся под влиянием тех или иных политических фигур… Только независимая система сможет нормально функционировать и сделать работу наших чиновников подконтрольной", – уверен Разумков.

Напомним, в сентябре 2018-го у здания САП произошло столкновение со спецназом НАБУ. Первые заподозрили неких людей в незаконных действиях по установке "прослушки".

А 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы САП Назара Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет главы САП прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора. На записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о "сливе" информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл подробности.

При этом в Бюро подчеркивают, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа, сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме. НАБУ обнародовало часть рассекреченных материалов по делу Холодницкого.

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Тег Зеленский, НАБУ, перезагрузка, НАПК, САП, Разумков

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Источник:

Интерфакс-Украина

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