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Арахамия прокомментировал скандал с Гончаруком и рассказал о позиции "Слуги народа"

16 января, 14:01

Во фракции "Слуга народа" было проведено сигнальное голосование по вопросу отставки правительства

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука, обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.

"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать (разговоры. – Ред.), то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера или это какие-то спецслужбы. Никто этого не знает и об этом не говорит. Это очень опасно, потому что в этом кабинете для совещаний очень много раз обсуждались вопросы, которые относятся к национальной безопасности и являются государственной тайной", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

По словам главы фракции, этот вопрос нужно поднимать и каким-то образом расследовать.

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Также Арахамия сообщил, что во фракции "Слуга народа" было проведено сигнальное голосование по вопросу отставки правительства.

"Вчера группа народных депутатов из нашей фракции, которая приходила и настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции. Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки, правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего...", – заявил Арахамия.

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"Это точно нарезка. Более того, там есть манипуляции", – добавил Давид Арахамия

Арахамия прокомментировал скандал с записями

В Управлении государственной охраны Украины уже заявили, что не имеют никакого отношения к публикации в СМИ записи разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Кабмина и НБУ.

Напомним, на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук сделал заявление относительно появившейся записи.

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прослушка Алексей Гончарук Давид Арахамия

Источники: РБК-Украина , Интерфакс-Украина

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