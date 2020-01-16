Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Управление госохраны отрицает "слив" прослушки Гончарука

16 января, 12:34

Управление госохраны просит СМИ не использовать недостоверную и непроверенную информацию

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

В Управлении государственной охраны Украины заявили, что не имеют никакого отношения к публикации в СМИ записи разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Кабмина и НБУ.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!", – говорится в заявлении УГО, опубликованном в Facebook.

В заявлении также отмечается, что военнослужащие Управления государственной охраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Реклама

"Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины", – говорится в заявлении.

В тренде
Гончарук отреагировал на скандальную запись "разговора премьера с министрами": видео
Алексей Гончарук

Напомним, ранее в СМИ появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждалась экономическая стратегия, курс валют, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Отметим, что запись появилась на анонимном канале, кто автор – неизвестно. Видео заседания нет.

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи, и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Напомним, ранее Алексей Гончарук дал эксклюзивное интервью телеканалам "Украина" и "Украина 24", в котором рассказал подробней о снижении сумм в платежках, когда МВФ предоставит очередной кредит, как будет вести себя гривня в 2020 году и много другое.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

прослушка уго Алексей Гончарук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларацииЭкономика
Еще один
Еще один "Слуга народа" расслабился и задремал в Раде: видеоПолитика
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране
Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в ИранеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...