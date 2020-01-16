Управление госохраны отрицает "слив" прослушки Гончарука

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

В Управлении государственной охраны Украины заявили, что не имеют никакого отношения к публикации в СМИ записи разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Кабмина и НБУ.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!", – говорится в заявлении УГО, опубликованном в Facebook.

В заявлении также отмечается, что военнослужащие Управления государственной охраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

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"Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в СМИ появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждалась экономическая стратегия, курс валют, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Отметим, что запись появилась на анонимном канале, кто автор – неизвестно. Видео заседания нет.

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи, и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Напомним, ранее Алексей Гончарук дал эксклюзивное интервью телеканалам "Украина" и "Украина 24", в котором рассказал подробней о снижении сумм в платежках, когда МВФ предоставит очередной кредит, как будет вести себя гривня в 2020 году и много другое.

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