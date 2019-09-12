Новый созыв парламента проработал две недели, но депутаты уже начали нарушать Конституцию

/ Фото: president.gov.ua

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в кулуарах парламента рассказал, как глава государства Владимир Зеленский отреагировал на "кнопкодавство" в президентской партии.

На вопрос о том, была ли какая-то реакция главы государства на действия "слуг народа", он ответил с улыбкой: "Если пропустить маты — не было".

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Как сообщали новости "Сегодня", сегодняшнее утреннее пленарное заседание началось с того, что спикер ВР Дмитрию Разумкову доложили о "кнопкодавстве" в партии "Слуга народа". Он предложил Сергею Литвиненко и Елене Копанчук объясниться. Эти два депутата отказались от зарплаты за "кнопкодавство" и принесли извинения.

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Напомним, первый "кнопкодав" в "Слуге народа" был зафиксирован 10 сентября. Им оказался Сергей Литвиненко. Он нажал кнопку своего соседа в сессионном зале Александра Скичко во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

На следующий день, 11 сентября, в Раде засекли нового "кнопкодава" от "Слуги народа" – Елену Копанчук. Она голосовала за Вячеслава Рублева за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве.

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