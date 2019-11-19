Судебное заседание по делу Ляшко: онлайн-трансляция

Реклама

В Бориспольском горрйоном суде состоится заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему народному депутату Украины Олегу Ляшко.

Ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Ляшко будет рассматривать судья Юрий Кабанячий. Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между Ляшко и народным депутатом из фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

Олега Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю энергетического комитета парламента. Согласно документам, Геруса сначала допросили в качестве свидетеля, потом – как потерпевшего. Есть еще двое свидетелей. Вероятно, речь идет о работниках зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Но даже на опубликованном ролике видно, что очевидцев было гораздо больше. В том числе – и помощник Олега Ляшко. Но его мнения следствие почему-то не спросило.

"Цель фальсификации уголовного производства и подозрение преследует одну цель – ограничить деятельность меня как оппозиционного политика и лидера Радикальной партии", – заявляет Олег Ляшко.

Олег Ляшко называет дело сфабрикованным и политически мотивированным. Говорит: действительно общался с Герусом жестко, потому что пытался предотвратить государственную измену – импорт электроэнергии из России. Когда же Герус уже не имел аргументов – начал драку.

"Попытка закрыть мне рот, посадить в тюрьму, ограничить мою деятельность ничего не даст. Мы будем бороться, и они нас не остановят. Коррупционеры, преступники, те, кто изменяет стране, – должны быть на свободе... а те, кто борется за Украину, за то, чтобы защитить национальные интересы Украины, рабочие места украинцев – я должен быть под стражей", – с негодованием заявляет Олег Ляшко.

Ляшко уверен – дело на личном контроле генпрокурора. Руслан Рябошапка отрицает, но добавляет – с сутью действительно знаком.

"Поскольку он является представителем власти и нападение на него было совершено в связи с выполнением служебных обязанностей, то тогда это квалифицируется как совсем другая статья, и санкция значительно более жесткая", – заявил генеральный прокурор.

Ряд государственных деятелей уже заявили о политическом давлении на Олега Ляшко за его позицию. В "Народном фронте", в частности, назвали дело о лидере Радикальной партии показательным преследованием.

"Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко, о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", – заявили в партии "Народный фронт".

Политический эксперт Кирилл Сазонов тоже уверен, что это дело – показательное наказание.

"Наказание не соответствует тому, что произошло, они фактически потолкались. Все жертвы Геруса -это порванная рубашка. Мы видели все это знаменитое видео, это – "административка". Это штраф, не более того. Откуда-то нашли "легкие телесные". И пытаются вменить серьезную статью, прокуратура настроена жестко. Это политический заказ, политическая репрессия", – заявил он.

Сам политик подчеркнул – следствия избегать не будет. Говорит, что его дело станет началом еще одного – против самого Геруса, за государственную измену. Заявление о преступлении председателя энергетического комитета Олег Ляшко, по его словам, уже зарегистрировал в НАБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 ноября Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Конфликт произошел, когда речь зашла о так называемой правке Геруса, принятой в Верховной Раде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама