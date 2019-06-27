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Арьев напомнил Зеленскому, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ

27 июня, 18:24

Украинцам даже удалось изгнать пророссийского президента ПАСЕ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

После того как президент Владимир Зеленский объяснил возвращение России в ПАСЕ и уличил украинских нардепов в слабом противодействии принятию такого решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев дал ответ главе государства на своей странице в Facebook.

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"Президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014-м выгнали, в 2015-м выгнали во второй раз, в 2016-м приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017-м выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018-м сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем (были приняты. – Ред.) многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И (проведены. – Ред.) сотни встреч, переговоров и договоренностей", -  рассказал Арьев.

Он также задал встречный вопрос президенту: "Вы только выслушали отказа в Берлине, Париже и на этом все?"

"Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз?", – добавил глава украинской делегации.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.


В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян. 

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Тег Россия, Зеленский, Арьев, критика, возвращение, ПАСЕ

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