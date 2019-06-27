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"Решение было давно принято": Зеленский объяснил возвращение России в ПАСЕ

27 июня, 17:30

Глава государства также ответил украинским депутатам, которые обвиняли его в бездействии

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в ЕС приняли давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин. Об этом он заявил на брифинге.

Глава государства также ответил членам украинской делегации в Ассамблее, которые обвиняли его в бездействии.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине ... На каждой встрече я поднимал этот вопрос и, поверьте мне, все, с кем я встречался, говорили мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ – это площадка для переговоров…". То есть, это решение было уже давно. Решение было давно принято. Я делал все возможное. Но все это постфактум. Поэтому, когда наши уважаемые депутаты обращаются ко мне, что я сделал для этого (недопущения возвращения РФ в ПАСЕ – Ред.)? Я могу обратиться к ним – что они для этого сделали, чтобы этого не произошло?", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Однако потом Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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Тег Россия, депутаты, Зеленский, ПАСЕ

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