Архиепископу Клименту отказали в помиловании Олега Сенцова

Сегодня, 02:25

Священник получил аналогичный ответ на просьбу ускорить рассмотрение обращения матери Олега Сенцова о помиловании сына

Архиепископ Климент. Фото: ru.krymr.com
Архиепископ Климент. Фото: ru.krymr.com

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент в который раз получил отказ от российских властей помиловать политзаключенного Олега Сенцова, который держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на личное обращение архиепископа Климента к президенту РФ.

В документе сказано, что для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он находится.

Чиновники ссылаются в ответе на указ президента РФ №1500 от 28 декабря 2001 года "О комиссии по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации".

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"По итогам рассмотрения (заявления, приговора и характеристик на заключенного, – ред.) составляется заключение о целесообразности применения помилования и передается губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор округа на основании материалов и выводов Комиссии принимает собственное решение и вносит представление президенту Российской Федерации о целесообразности применения помилования к данному осужденному", – говорится в документе.

Архиепископ Климент сообщил правозащитникам, что получил аналогичный ответ на просьбу ускорить рассмотрение обращения матери Олега Сенцова о помиловании сына, которое он отправил 8 августа в комиссию о помиловании Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В июле 2018 года архиепископ Климент призвал президента РФ Владимира Путина проявить акт милосердия и освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.
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