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  1. Новости политики

Арсений Яценюк: Независимость НБУ должна быть сохранена

2 июля, 11:10

Юрий Божко Юрий Божко

Политик уверен, что давление на НБУ недопустимо и это признак кризиса

Украина стоит на грани политического и экономического кризиса. И отставка главы НБУ Якова Смолия – тому прямое подтверждение. Об этом заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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"Политическое давление на главу НБУ, как мотивация отставки – это предвестник политического и экономического кризиса в стране. Независимость НБУ должна быть сохранена", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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В свою очередь правление НБУ заявило, что считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

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Как сообщалось, спикер МВФ Джерри Райс отметил, что для Фонда важно, чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ Арсений Яценюк МВФ Яков Смолий

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