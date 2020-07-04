Арсений Яценюк: Пора навести порядок в собственном доме

Политик подчеркнул, что правительство и НБУ должны работать как единое целое на восстановление экономики

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк резко раскритиковал политику власти в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 3 июля.

"Нацбанк обезглавлен, председателя АМКУ нет, половина министров – исполняющие обязанности. Первое и основное сейчас – страна должна увидеть, что власть восстанавливает управляемость", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Политик признался, что удивлен действиями монобольшинства в парламенте. В то время, когда "надо демонстрировать управляемость и компетентность власти", депутаты проголосовали за отставку главы Национального банка Украины, но при этом новый глава НБУ так и не был назначен ни в тот же день, ни на следующий.

"Фактически сегодня организация обезглавлена", – подытожил Арсений Яценюк.

Вместе с тем, подчеркнул глава "Народного фронта", половина членов Кабинета министров – это исполняющие обязанности: "Как можно так управлять страной?" .

Также он заявил, что банковская система должна выполнять свою ключевую функцию – кредитовать экономику, "а не зарабатывать на депозитных сертификатах или на облигациях внутреннего государственного займа":

"Это один из элементов, однако основа экономики – это рабочие места. Основа экономики – это кредитование бизнеса. А если сегодня коммерческим банкам гораздо выгоднее купить облигации внутреннего государственного займа или разместить свои деньги на депозите и получать деньги и не кредитовать реальный сектор экономики, – мы никогда не вырвемся из этой пропасти", – отметил политик.

Среди первоочередных задач лидер НФ назвал продолжение сотрудничества с МВФ и "наведение порядка в собственном доме".

"Наша задача сегодня – это навести порядок в собственном доме. Банки должны кредитовать экономику. Новый глава центрального банка должен быть назначен безотлагательно. Этот новый глава центрального банка ни в коем случае не должен быть политиком. Правительство и Национальный банк должны работать как единое целое на восстановление экономики", – добавил Арсений Яценюк.

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Напомним, ранее Арсений Яценюк заявлял о том, что массовая российская пропаганда будет иметь для Украины невероятные последствия, в том числе и на местных выборах.Он говорил об этом во время онлайн-дискуссии 3 июля, которая состоялась в рамках Киевского форума по безопасности (КФБ), сообщает пресс-служба форума.

"Страна полна пропагандистами, предателями и лжепророками, которые ежедневно обманывают народ и, получая деньги от нашего врага, кем является Российская Федерация, фактически образуют пятую колонну внутри Украины", – подчеркнул политик.

В связи с этим Арсений Яценюк подчеркнул, что "не видит никакой возможности для сегодняшней партии власти выиграть местные выборы".

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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