Арсений Яценюк рассказал, какие вызовы ждут Украину на международной арене

До сегодняшнего дня не урегулирован целый ряд аспектов экономических отношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, считает Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт".

Арсений Яценюк рассказал, какие вызовы ждут Украину на международной арене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e0/766/5c46e07663570.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e0/766/5c46e07663570.jpg 2019-03-01T14:27:13+02:00 Политика До сегодняшнего дня не урегулирован целый ряд аспектов экономических отношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, считает Яценюк

Лидер "Народного Фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк уверен, что каждый день кремлевская администрация, служба внешней разведки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурная сеть, аналитика, – все работают на ключевую цель – возврат Украины.

"Ничего не изменилось, вызовы никуда не ушли",- сказал он в интервью изданию "Цензор.нет".

Отвечая на вопрос, что в этом году ждет Украину за пределами Украины, первым ключевым вызовом он назвал майские выборы в Европейский парламент.

"После этих выборов мы получим новую Еврокомиссию и ее президента, а потом и нового президента Европейского Совета. И очень многое зависит от того, какие будут результаты выборов. Уже сегодня опросы показывают, что правящие силы, объединенные Европейской Народной Партией, вряд ли возьмут то количество голосов, которое есть сегодня. Я возлагаю надежды на то, что им удастся сформировать коалицию "внутри" Европейского парламента. И что Манфред Вебер, который в Мюнхене заявил о необходимости создания общеевропейской системы противоракетной обороны при участии Украины, – станет тогда председателем Еврокомиссии. Но уже сегодня можно констатировать, что в новом Европарламенте увеличится число тех, кто будет искать повод, чтобы не поддержать Украину.

Когда я говорю "чтобы не поддержать Украину" – это весь комплект. Это как вернуться к хорошим отношениям с Россией. Как достроить Северный поток. Как снять санкции. Это первый вызов. Соответственно, этот вызов влечет за собой вызов продления санкций", – подчеркнул Яценюк.

Другая крайне беспокоящая тенденция – это отношения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом: "И эта тенденция сейчас – намного шире. Если раньше была только дискуссия среди членов НАТО (где доминирующая часть – страны-члены Евросоюза) по поводу увеличений расходов на оборону, то сейчас проблема усугубилась. До сегодняшнего дня не урегулирован целый ряд аспектов экономических отношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом".

И этой ситуации, считает политик, Путин "аплодирует, у него шампанское закончится скоро".

"Когда я говорю про отношения ЕС-США, то имею в виду несколько позиций. НАТО – номер один, торговая война – номер два, и ответ на глобальные вызовы – номер три", – добавил Яценюк.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что "желтые жилеты" в значительной мере инспирированы Путиным, Яценюк сказал: "Я верю в то, что они сделали все, чтобы помочь раскрутить это движение. Здесь у меня даже нет сомнений".

Он считает, что, если ЕС и США углубятся в свои внутренние проблемы, Украина станет в линейке интересов европейцев и американцев еще дальше, чем она находится сегодня: "И вот это самая большая опасность. При том, что и сейчас у Владимира Путина на повестке дня – Украина. Я уверен, что каждый день его администрация, служба внешней разведки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурная сеть, аналитика, – все работают на ключевую цель – возврат Украины. Ничего не изменилось, вызовы никуда не ушли. И если под это он еще получит отличную почву в лице разрушенного политического класса в стране… Ведь он же целенаправленно выбивает политических лидеров. И если он получит здесь слабую власть, это для него будет сумасшедшая победа".

Говоря о лидерах, которых выбил или выбиванию которых способствовал Кремль, Яценюк сказал: "Знаете, каждый говорит про себя. Посмотрите, сколько было информационных атак, как русские работали по мне. На 5 с плюсом… Назовите мне еще одного премьер-министра страны, против которого была такая широчайшая кампания России. Они же дошли уже до полного абсурда и идиотизма и обвинили меня в войне в Чечне и убийстве 30 российских военных".

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Говоря о том, зачем это было нужно Кремлю, Яценюк подчеркнул, что понимал, что они делают, они подали в Интерпол.

Отвечая на вопрос, было ли это методом ограничить его передвижения по миру, политик сказал: "Не только. А вдруг еще повезет? А вдруг Яценюк попадет в страну – сателлит России, где есть соглашение двухстороннее, – можно организовать какие-то неприятности, волокиту, минутный скандал для телекамер… Мелочь, понимаете, но приятно. То есть для них это уже фишка. Они очень методичные ребята: все имеет значение".

Напомнитм, ранее Яценюк отмечал, что практически ни один из кандидатов в президенты не прочел украинскую Конституцию и не осознает свою степень ответственности перед Украиной.

Кроме того, по мнению Яценюка, Украине нужен пошаговый план ускоренного получения членства в НАТО.

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