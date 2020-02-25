Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий

В зависимости от действий РФ, Украина выберет тот или иной сценарий

Украина может отразить широкомасштабное наступление России на Донбассе. Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО – Ред.) Украины Алексей Данилов.

Также в СНБО в 2019 году подготовили пять возможных сценариев развития событий на востоке страны и полномасштабное нападение соседней страны рассматривается как одно из возможных действий России в будущем.

Данилов утверждает, что Украина "очень-очень мощно готовится" и заверил, что руководство страны поминает, что нужно делать, если этот сценарий воплотится в жизнь.

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Он добавил, что эти сценарии развития событий в Донецкой и Луганской областях, включая возможности для сдерживания наступления врага, были учтены при составлении государственного оборонного заказа на этот и два следующих года.

"Они (сценарии – Ред.) просчитаны, прописаны", — заявил чиновник. Мол, в зависимости от того, как будет вести себя Россия, украинцы будут применять один из вариантов ответа на ситуацию.

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Напомним, что 18 февраля произошло обострение конфликта на Донбассе. Враг минометным огнем накрыл позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и другие, а потом совершил попытку прорыва линии обороны. Украинцы ответили, но в итоге потеряли одного бойца, еще трое получили ранены и двое – контузию. У боевиков – четверо погибших и шесть раненых. В парламенте создали специальную рабочую группу для расследования инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об ситуации на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он считает, что провокация боевиков не изменит украинского курса на приближение к миру.

А в РФ открестились от причастности России к атаке боевиков на Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве, мол, якобы ничего не знали об этом.

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