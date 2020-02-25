Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий

Украина может отразить широкомасштабное наступление России на Донбассе. Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО – Ред.) Украины Алексей Данилов.
Также в СНБО в 2019 году подготовили пять возможных сценариев развития событий на востоке страны и полномасштабное нападение соседней страны рассматривается как одно из возможных действий России в будущем.
Данилов утверждает, что Украина "очень-очень мощно готовится" и заверил, что руководство страны поминает, что нужно делать, если этот сценарий воплотится в жизнь.
Он добавил, что эти сценарии развития событий в Донецкой и Луганской областях, включая возможности для сдерживания наступления врага, были учтены при составлении государственного оборонного заказа на этот и два следующих года.
"Они (сценарии – Ред.) просчитаны, прописаны", — заявил чиновник. Мол, в зависимости от того, как будет вести себя Россия, украинцы будут применять один из вариантов ответа на ситуацию.
Напомним, что 18 февраля произошло обострение конфликта на Донбассе. Враг минометным огнем накрыл позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и другие, а потом совершил попытку прорыва линии обороны. Украинцы ответили, но в итоге потеряли одного бойца, еще трое получили ранены и двое – контузию. У боевиков – четверо погибших и шесть раненых. В парламенте создали специальную рабочую группу для расследования инцидента.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об ситуации на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он считает, что провокация боевиков не изменит украинского курса на приближение к миру.
А в РФ открестились от причастности России к атаке боевиков на Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве, мол, якобы ничего не знали об этом.
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