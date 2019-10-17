В Офисе президента не смогли с первого раза правильно написать страну, которую посещал Зеленский

/ Фото: AFP

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко извинился перед украинцами за ошибку, допущенную в названии Латвии, куда президент Владимир Зеленский 16 октября осуществил визит.

Так, на официальной странице Офиса президента в Facebook в посте о визите Зеленского в Латвию два раза была допущена ошибка в названии этой страны. Сначала вместо Латвии написали "…визит в Республику Литва".

Затем исправили на "Республика Латвия". И только после третьего исправления написала правильно – "…визит в Латвийскую Республику".

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В свою очередь Кирилл Тимошенко объяснил, что это была ошибка SMM-щика Офиса президента.

"Вчера в заметке на аккаунте Офис президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта", – написал он на своей странице в Facebook.

На этом ошибки не закончились. В аккаунте Офиса президента в соцсети и на самом сайте написали о встрече Зеленского со спикером Сейма Латвии, однако латвийский парламент назвали "Саеймом". Отметим, спустя 20 часов после публикации новости ошибка так и не исправлена.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября Зеленский встречался с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом этой страны Эгилсом Левитсом, с которыми говорили и о сотрудничестве между странами, и российской агрессии. Также была встреча с украинской диаспорой.

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