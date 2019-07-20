Аваков: Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов Рады

Министр заверил, что полиция оперативно отреагирует на любой вызов

Накануне выборов на дежурство заступила авиация МВД. Фото: пресс-служба МВД.

Накануне внеочередных выборов в Верховную Раду по всей стране заступили на дежурство специальные подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", – заявил глава министерства.

По его данным, на круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8.

В свою очередь, первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже приступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов.

"На организационных совещаниях мы определили задачи для каждой службы и подразделения. Особое внимание уделили работе взрывотехнических служб и кинологов, групп быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашей страны, чтобы сформировать оперативные резервы", – отметил Яровой.

Глава Национальной полиции Сергей Князев указал, что все правоохранители должны работать исключительно в рамках закона.

"Резервные подразделения Нацполиции на территории всего государства прибыли на военные или гражданские аэродромы и отбыли по месту временной дислокации для обеспечения задач, которые могут возникнуть во время нарушений общественного порядка в день выборов", – рассказал Князев.

Командующий Национальной гвардии Николай Балан отметил важность персональной ответственности командиров за жизнь и здоровье личного состава, добавив, что должна быть полная взаимопомощь между всеми подразделениями МВД.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Украине день тишины перед выборами ВР. Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена, в частности, запрещается распространять агитационные материалы, публично призывать голосовать за или не голосовать за кандидатов и публично оценивать их деятельность.

Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.

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